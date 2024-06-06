與大盤同行還超越！高股息ETF 00915報酬佳 台股後市看旺
台股今年以來氣勢如虹，除了元月遭遇亂流，二月以來迭創新高，而盤面上的人氣焦點高股息ETF，也繳出亮眼表現，總計今年以前已成立的17檔高股息ETF當中，有6檔自今年2月以來已經連續4個月股價創下新高價，若進一步觀察今年以來的股價含息表現，可以發現僅一檔打敗手感火燙的台股大盤的22.63%，去年報酬60.90%，今年以來報酬24.30%的凱基優選高股息30（00915）。
記者許家禎／台北報導
凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，AI應用需求強勁，海外商品需求回溫，推升台灣4月景氣對策燈號上升至黃紅燈，是自2022年3月以來首見。AI趨勢維持強勁增長，而台灣是唯一可以實現上中下游整合的AI科技島，隨著AI逐漸實現到終端，台股榮景再現，基本面與市場情緒的利多也挹注台股加權指數今年二月以來連番創高。
施政廷指出，在加權指數持續刷新歷史高價情況下，本益比短線已相對偏高，但AI PC終端製造幾乎被台廠壟斷，受惠AI趨勢實質支撐，台股後市可期；要參與台股企業獲利成長契機，同時降低追高風險，可採取定期定額高股息ETF的方式，透過好的篩選機制分享好公司的成長，結合長期持有讓時間複利效果最大化，實現資產上揚的目標。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。