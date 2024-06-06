大谷翔平砲轟161公里火球有多難？道奇主帥狂讚 創史上第二紀錄
美國職棒洛杉磯道奇日本好手大谷翔平今（6）日在對戰匹茲堡海盜隊比賽中，棒打「火球狀元」史基斯（Paul Skenes），敲出本季第15轟，單場雙安，都是打「快速球」，賽後大谷獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚，認為他是「棒球界首屈一指的打者，找回了控制好球帶的能力，進行強而有力的揮棒，這也是好現象。」大谷不但這發全壘打滿足所有球迷胃口外，他也是道奇史上開轟球速第二快的打者，第一名是Max Muncy，他在2022年8月13日把一顆164公里的速球扛出全壘打，大谷砲轟的這球，為161公里的速球，光是要跟上球速，還要開轟，難度都很高。
記者吳政紘/綜合報導
大谷開轟找回手感 道奇主帥很有感
大谷自5月30日（台灣時間）開轟後，就再也不知道全壘打的滋味，第一打席他被史基斯「玩弄」於股掌之間，被他的101英里（約162.5公里）速球三振。
之後他第二打席又對到偏高速球，沒想到大谷球棒一揮就敲出中外野2分砲，再度創造歷史，此外，大谷也在第三打席敲出右外野安打，史基斯的速球連續2打席都被大谷相中。
根據大聯盟有Statcast啟用以來，大谷也成為道奇史上開轟球速第二快的打者，第一名是Max Muncy，他在2022年8月13日把一顆164公里的速球扛出全壘打，今天大谷砲轟的這球，為161公里的速球。
道奇總教練羅伯斯賽後盛讚大谷的表現，「他是棒球界首屈一指的打者，找回了控制好球帶的能力，進行強而有力的揮棒，這無疑是個好現象。」羅伯斯透露大谷最近非常積極調整，打擊練習的量比之前更多，「這太棒了，很高興看到他把球送出中外野大牆。」