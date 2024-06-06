中職最迷你球員！兄弟161公分胡孟智職棒首轟　王建民前隊友大讚

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此戰胡孟智擔任捕手、打第7棒，在2局下首打席面對龍隊、前旅美投手林鋅杰，轟出一支左外野陽春砲，幫助球隊打破僵局，這也是中職生涯首轟。本場賽前，胡孟智在二軍出賽17場，24打數敲出6支安打，貢獻1分打點，打擊三圍為.250/.400/.250。
畢業於平鎮高中的胡孟智，在2023年中職季中選秀獲得中信兄弟第四指名選入，球團給予他210萬簽約金肯定，月薪5萬，另有激勵獎金90萬，合約保障至2026年。
雖然在棒球場上個頭比較小，但他不曾因此氣餒，「以前我會覺得自己身材不如人，打棒球會不會沒有前途，但我告訴自己不要想太多，雖然身材差了一點，但我以加倍的努力來彌補先天上的差距，把自己練得更好、更強壯。」
前大聯盟投手讚臂力強 以Pedroia鼓勵胡孟智
去年U18世界盃棒球賽胡孟智作為主戰捕手，展現出超強的傳球臂力，讓對手不敢輕易盜壘，令美國投手教練Hawkins印象深刻，「我們很早就注意到胡孟智這位捕手，他的臂力很強，很少在比賽中犯錯。」
Hawkins也以前紅襪明星球員Dustin Pedroia為例，鼓勵胡孟智勇敢追夢，他表示：「打棒球不需要身材最高大、體型最粗壯的球員，重要的是專注把自己的工作做好。只要努力練習，每一個球員都有成功的機會。」
LaTroy Hawkins是大聯盟著名的長青樹，在大聯盟打滾長達21年，效力過雙城、洛磯、小熊、洋基等11支球隊，生涯出賽1042場，其中2007年他與洋基簽下1年375萬美元合約，之後在季中交易大限前被交易至休士頓太空人，曾與王建民當過短暫的隊友。