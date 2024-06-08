Energy再現回憶殺！粉絲點名4組台灣偶像男女團　最想看他們合體

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台灣男子偶像男團「飛輪海」由汪東城、炎亞綸、辰亦儒、吳尊4人所組成，憑著帥氣外貌和夢幻白馬王子的形象，讓他們在2005年出道後爆紅，不過團體在2012年時解散，成員們各奔東西，這10幾年來也沒有成功全員合體過，讓許多粉絲們都相當期待他們可以合體回歸。
而先前有粉絲留言向吳尊敲碗「飛輪海」合體再開演唱會唱歌給大家聽，沒想到他竟直球回應說：「你去說服其他三位同學我就來。」表明如果其他成員都願意合體，自己絕對沒問題，吳尊的回覆讓大票粉絲開心不已，不過也有網友表示：「炎亞綸跟汪東城、辰亦儒不合，應該不太可能答應」，認為團體合體機會可能很渺茫。
SpeXial團員顏值身高都超頂 成了粉絲瘋狂迷戀的鮮肉團體
SpeXial為可米國際影視旗下的男子團體，在2012年12月7日以「4人組合」發行了首張同名專輯《SpeXial》正式出道，後來經歷數次團員變動，從一開始四個平均年齡20歲，身高183公分的大男孩，到後來一度增加到12名團員，SpeXial在全盛時期只要有參加公開的活動，場面都非常壯觀，一字排開都是高顏值帥哥，算是台灣男團中人數最多、最讓女粉瘋狂迷戀的鮮肉團體。
而先前團員林子閎在受訪時也曾聊到粉絲敲碗SpeXial合體的事情，他當時坦言：「真的要弄一波，我會奉陪啊！」不過他也認為要合體應該沒那麼簡單，並表示：「要再合體的話，因為我們人真的太多，很難集結哦！我知道粉絲很希望看到大家合體，一直都有人提，大家也都有想過，但執行層面有難度，所以都不了了之。」
Lollipop棒棒堂解散15年合體有望 投資方推六棒2025年合體攻蛋
由Channel V節目《模范棒棒堂》在2006年組成的男團Lollipop棒棒堂，初期成員包含敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子6人，當時六棒人氣超高，成了眾多少男少女們心目中的最愛。不過在2009年底，Lollipop合約期滿後，小傑、王子二人改簽傳奇星娛樂並於2010年離團，而敖犬、小煜、威廉、阿緯四人則與新公司金牌大風簽約並改團名為「Lollipop F」，繼續在演藝圈發展。後續在2014年因與金牌大風結束合約，原團名有版權問題，再度將團名改為「Lollipop@F」，最後團體也在2017年正式解散，讓許多粉絲感到可惜。
不過，在Energy合體復出後，也傳出下一個即將合體的團體是解散15年的「Lollipop棒棒堂」。據了解，有投資方相中敖犬、小杰、王子、小煜、威廉、阿緯6人當年的聲勢，想要促成6人在2025年時可以合體攻蛋，而且還傳出在這段期間，成員們會各自發單曲，讓新舊作品結合，展現出成熟版的棒棒堂男孩，讓各界粉絲們都期待不已，希望可以早日盼到六棒合體回歸。
S.H.E未與華研續約各自成立公司 田馥甄演唱會合體粉絲超驚喜
由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）三人所組成，當初他們三人在2000年時參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》選秀後，被宇宙唱片（現為華研國際音樂）簽約培訓，並在2001年9月11日發行首張專輯《女生宿舍》正式出道。S.H.E出道多年，累計超過50餘場世界巡迴演唱會，而且她們世界巡迴的觀賞人數突破100萬人，是華語音樂圈中最長壽且唱片銷售量最高的女團，還被封為「亞洲女子天團」。
不過，S.H.E跟華研國際音樂的合約在2018年9月30日到期，便沒有再續約，成員們也各自成立公司，S.H.E雖未續約，但團體並沒解散，讓許多粉絲都相信他們三人總有一天一定會再度合體，期盼她們能再一起發新專輯。
其實，S.H.E曾在2023年9月11日合體，剛好也是團體成立的22週年，三人特別選在這個日子透過田馥甄的演唱會來合體，Selina更挺著8個月的孕肚力挺姊妹，讓粉絲們看了都感動到不行，不過還是依然有許多粉絲希望她們可以正式合體。