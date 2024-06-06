回擊北韓！脫北者團體發送空飄氣球　內含Kpop隨身碟、20萬份傳單

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報導指出，朴相學表示，他們在散佈傳單時並未受到警察阻止，該組織也發布一張相片，內容為活動人士高舉一張印有金正恩與其胞妹金與正的海報，上頭寫著「人民的敵人金正恩向韓國民眾發送污穢與垃圾，但我們這些脫北者向我們的朝鮮同胞發送真理和愛」等標語。
北韓自上月26日起預告，將透過邊境向韓國各地散播「廢紙、污穢物」，並在接連數日向韓國空飄上千枚懸掛廢棄垃圾、排泄物的大型氣球，同時發送電波干擾韓國的全球定位系統（GPS），稱這是作為「散佈批判金正恩體制的傳單」挑釁行為的反制。
《韓聯社》指出，「自由北韓運動聯合」於5月10日就曾向北韓空飄20個大型氣球，裡面裝有30萬張傳單，以及存有2000個與K-POP相關影像的隨身碟等。北韓國防副相金剛日在本月2日曾宣布將暫停空飄垃圾氣球，但也強調如果再次發送這些傳單，將重啟且擴大空飄垃圾氣球的規模。
韓國總統尹錫悅今（6）則表示，政府絕不會對來自北韓的威脅坐視不管，並批評北韓除了進行炮彈射擊和試射導彈外，還以卑鄙的方式發起挑釁，「北韓政權拒絕與歷史共同前行，反而在走倒退之路，對我們的生活構成威脅」，強調政府會基於更強大的韓美同盟和與國際社會的合作，堅決應對挑釁。
此外，韓媒也曾分析指出，北韓內部發生的巨大船難事故可能也是當局試圖轉移內部不滿情緒的原因，可以預估的是雙方之間的摩擦恐怕一時半刻還不會結束。