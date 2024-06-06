金管會主委也熱衷AI！彭金隆用ChatGPT仿蘇東坡 秒完成端午賀詞
金管會主委彭金隆上任還不到1個月，不過，素有「點子王」之稱的他，今（6）日意外現身金管會例行記者會，祝賀大家端午節快樂，而且賀詞更別出心裁，他自曝請出「超級助理」AI聊天機器人ChatGPT，以模仿蘇東坡的語氣，幫他寫了一首詩賀端午，而且1秒就完成，並當場念出來，祝大家端午節快樂。
記者顏真真／台北報導
近日國際AI大老齊聚「COMPUTEX 2024」，尤其輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰來台，再度掀起一波AI旋風，就連金管會主委彭金隆也熱衷AI。金管會每周四下午都會召開例行記者會，今日會中他突然現身，讓現場記者大感意外，他還謙虛的地表示，因為自己文筆不好，特別請了「超級助理」ChatGPT幫忙寫端午賀詞，特別下達指令「我今天要跟記者祝賀端午節，可不可以用蘇東坡語氣，幫我寫一首詩」，結果1秒就寫出來了。
他也念書這首端午祝賀詩，要祝賀大家「記者筆鋒利，世事盡洞察。端午佳節至，粽香滿心懷。願君身安康，家和萬事興。闔家共團聚，端午快樂享。」最後，彭金隆也向向在場記者透露，他上任即將滿一個月，會再另外安排時間和大家談話。