黃勇傳可能加盟業餘桃園市成棒隊！體育局：一切按照法制走

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黃勇傳過去就有多次該跟獅隊報到「放鳥」，甚至還有跟獅隊請假，結果「爽約」的狀況，最後等到獅隊要開除他，他才想辦法求情，但為時已晚。
黃勇傳在日前召開記者會，透露自己並未涉賭，一個月8萬月薪不夠花，還有超過10個債主，說明自己因為「想用最好的」，結果導致自己積欠一大筆債務，經紀公司也十分頭痛。
不過黃勇傳也透露自己目前在跟著岳父擔任板模工人，也還有拿錢回家，想辦法積極處理債務問題。
桃園市成棒隊願意給機會 黃勇傳還有機會打球
黃勇傳畢業於平鎮高中，20歲的年紀就被職棒淘汰，不少球隊不願意錄用，據了解，桃園市成棒隊有意給他機會，並且讓他重回球員身分。
對此，NOWnews記者求證桃園市體育局表示：「對此事不發表意見，目前還在規劃中，一切照法治走。」而黃勇傳經紀公司蜂巢行銷表示：「目前尚未有其他中職球隊接觸，還在努力當中。」
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：8萬元新台幣（2024年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
資料來源參考：台灣棒球維基館