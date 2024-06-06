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黃勇傳可能加盟業餘桃園市成棒隊！體育局：一切按照法制走

▲黃勇傳積欠212萬元的債務，被統一獅隊開除，很難回到職棒，傳出業餘成棒桃園市棒球隊願意給他機會。（圖／陳明中攝）
▲黃勇傳積欠212萬元的債務，被統一獅隊開除，很難回到職棒，傳出業餘成棒桃園市棒球隊願意給他機會。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

前統一7-ELEVEn獅隊內野手黃勇傳，因為積欠212萬高額債務，加上多次逾假未歸，在5月14日被統一獅隊開除，上周經由《NOWnews今日新聞》獨家報導，傳出已有球隊可能跟他招手，並且是業餘成棒球隊，據了解，桃園市成棒隊有意給他機會，並且讓他重回球員身分，對此，NOWnews記者求證桃園市體育局表示：「對此事不發表意見，目前還在規劃中，一切照法治走。」而黃勇傳經紀公司蜂巢行銷表示：「目前尚未有其他中職球隊接觸，還在努力當中。」

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黃勇傳事件恐涉賭　一度讓各隊卻步

黃勇傳過去就有多次該跟獅隊報到「放鳥」，甚至還有跟獅隊請假，結果「爽約」的狀況，最後等到獅隊要開除他，他才想辦法求情，但為時已晚。

黃勇傳在日前召開記者會，透露自己並未涉賭，一個月8萬月薪不夠花，還有超過10個債主，說明自己因為「想用最好的」，結果導致自己積欠一大筆債務，經紀公司也十分頭痛。

不過黃勇傳也透露自己目前在跟著岳父擔任板模工人，也還有拿錢回家，想辦法積極處理債務問題。

桃園市成棒隊願意給機會　黃勇傳還有機會打球

黃勇傳畢業於平鎮高中，20歲的年紀就被職棒淘汰，不少球隊不願意錄用，據了解，桃園市成棒隊有意給他機會，並且讓他重回球員身分。

對此，NOWnews記者求證桃園市體育局表示：「對此事不發表意見，目前還在規劃中，一切照法治走。」而黃勇傳經紀公司蜂巢行銷表示：「目前尚未有其他中職球隊接觸，還在努力當中。」

▲黃勇傳積欠212萬元的債務，因而被獅隊釋出，經由讓渡程序無球隊接觸，成為自由球員。（圖／陳明中攝）
▲黃勇傳積欠212萬元的債務，因而被獅隊釋出，經由讓渡程序無球隊接觸，成為自由球員。（圖／陳明中攝）
黃勇傳小檔案：

綽號：企鵝

出生日期：2004年03月12日（20歲）

身高體重：172公分、83公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省彰化縣

所屬族裔：布農族

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名

簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）

職棒月薪：8萬元新台幣（2024年）

經歷：

彰化縣東山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

資料來源參考：台灣棒球維基館

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