日本「可頌關東煮」爆紅！神祕滋味全國瘋傳 眾看傻：法國人崩潰
可頌近幾年突然爆紅成為國際二創美食，韓國就發明「壓扁可頌」引起搶購風潮，還紅到台灣展店。不過，近日就有一名網友曬出從沒見過的關東煮配料「可頌」，表示他第一次看到可頌被煮成關東煮，沒想到味道還極度好吃，貼文曝光立即掀起大票日本網友熱議，獵奇畫面讓眾人笑喊「法國人要瘋了。」
記者賴禹妡／綜合報導
日本一名網友在社群平台X發文，他表示近日品嚐一道令人驚豔的料理，居然是「關東煮可頌」，而且味道唇齒留香，每一層可頌都吸滿鮮甜的高湯，讓他直呼美味至極，雖然在許多地方都吃過關東煮，但這還是第一次見到可頌進到料理中。
貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「日本人才搞得出這種做法」、「法國人大概要瘋掉了」、「絕對是會很好吃的謎之黑暗料理」。還有人曬出「關東煮香蕉」，並透露味道也非常讚，再度掀起全場一陣驚呼。
其實可頌並非法國發明，而是來自奧地利，只是在奧地利公主瑪麗安東尼（Marie Antoinette）於1770年代嫁給法國國王路易十六，並將可頌引領進法國貴族圈中，讓可頌成功被發揚光大。因此不少人笑喊，若義大利人見到披薩創意口味會被惹怒，那麼法國人看到關東煮可頌，恐怕也會當場氣瘋。