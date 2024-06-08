實測／黃仁勳最愛AI工具！Perplexity聊天機器人　這1點勝ChatGPT

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Perplexity AI 能夠理解和生成人類語言，可以進行自然的交流。提供回答、撰寫文章等。隨著更多數據加入，能夠更準確地理解和回應複雜的查詢。在外媒的評比裡，Perplexity在摘要、最新消息及程式表現都更出色。
◼︎Perplexity是免費的嗎？
目前一般版本都為免費使用，但也可以升級為「Pro」訂閱會員，每月20元美金（約649元台幣），年繳為200元美金（約6459元台幣）。提供更強大的搜尋工具，可以選擇AI模型，支援更多圖像和檔案的上傳搜尋。但實際使用，一般版本的解答其實也相當足夠了。
◼︎Perplexity比ChatGPT多了些什麼？
ChatGPT目前使用GPT-3.5的模型，所截取的資料只到2022年1月，之後的資料就無法搜尋得出來。Perplexity建構在GPT-3或GPT-4的基礎上開發自家的聊天機器人。透過AI理解上下文和延伸問題，搜尋出來的結果會提供照片、影片、摘要、提供摘要網站、延伸查訊等，且因為搜尋的資料是從網路上擷取，因此即便是近期的新聞也都能查詢進而提供摘要。簡單來說，你也可以將Perplexity當成是一個具備整合、對話能力的Google。
◼︎實際體驗
實際在兩個平台上詢問「簡介黃仁勳，包含他最愛的美食」，給出的答案高下立判。Perplexity搜出近期在台灣的大量報導，還條列出近期去過的台灣餐廳，連推薦的菜色都有摘錄，同時還有照片可以立即點來看，如果想要延伸，還可以直接點，相關連結，像是該則問題相關連結就是「黃仁勳在通化街夜最愛吃的水果是什麼」點進就會出現解答。ChatGPT的內容則完全沒有提到近期在台灣經歷，但黃仁勳本人的經歷則相對較為完整。
以自然對話能力來說ChatGPT的上下文感覺更好一些，但資料有所受限。如果你是一個經常需要搜尋大量網路資料，或是整合近期的相關事件，會更推薦使用Perplexity，像是可以搜尋近期蘇丹紅事件、台中捷運等，都能馬上生成懶人包。但還是要提醒一下，兩個平台資料還是錯誤或是遺漏，所以只能將其視為一個參考工具。
👉Perplexity網址https://www.perplexity.ai/
👉ChatGPT網址 https://chatgpt.com/