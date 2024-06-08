蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

實測／黃仁勳最愛AI工具！Perplexity聊天機器人　這1點勝ChatGPT

▲黃仁勳也愛用的Perplexity聊天機器人，有哪些功能比ChatGPT好用？一次告訴你。（圖／記者周淑萍攝）
▲黃仁勳也愛用的Perplexity聊天機器人，有哪些功能比ChatGPT好用？一次告訴你。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

黃仁勳來台一舉一動都成為媒體和民眾追逐的焦點，而這位AI教父日常也脫離不了AI，黃仁勳曾在今年2月接受採訪時透露一直在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，最後更直言「幾乎每天都會使用這兩款AI工具。」ChatGPT大家不陌生，但Perplexity是什麼？好用在哪裡？《NOWnews》報你知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
◼︎Perplexity是什麼？

Perplexity AI 能夠理解和生成人類語言，可以進行自然的交流。提供回答、撰寫文章等。隨著更多數據加入，能夠更準確地理解和回應複雜的查詢。在外媒的評比裡，Perplexity在摘要、最新消息及程式表現都更出色。

◼︎Perplexity是免費的嗎？

目前一般版本都為免費使用，但也可以升級為「Pro」訂閱會員，每月20元美金（約649元台幣），年繳為200元美金（約6459元台幣）。提供更強大的搜尋工具，可以選擇AI模型，支援更多圖像和檔案的上傳搜尋。但實際使用，一般版本的解答其實也相當足夠了。

▲Perplexity。（圖／記者周淑萍攝）
▲Perplexity可以整合近期的網路資料，並產出摘要，不會受限於資料庫的限制。（圖／記者周淑萍攝）
◼︎Perplexity比ChatGPT多了些什麼？

ChatGPT目前使用GPT-3.5的模型，所截取的資料只到2022年1月，之後的資料就無法搜尋得出來。Perplexity建構在GPT-3或GPT-4的基礎上開發自家的聊天機器人。透過AI理解上下文和延伸問題，搜尋出來的結果會提供照片、影片、摘要、提供摘要網站、延伸查訊等，且因為搜尋的資料是從網路上擷取，因此即便是近期的新聞也都能查詢進而提供摘要。簡單來說，你也可以將Perplexity當成是一個具備整合、對話能力的Google。

◼︎實際體驗

實際在兩個平台上詢問「簡介黃仁勳，包含他最愛的美食」，給出的答案高下立判。Perplexity搜出近期在台灣的大量報導，還條列出近期去過的台灣餐廳，連推薦的菜色都有摘錄，同時還有照片可以立即點來看，如果想要延伸，還可以直接點，相關連結，像是該則問題相關連結就是「黃仁勳在通化街夜最愛吃的水果是什麼」點進就會出現解答。ChatGPT的內容則完全沒有提到近期在台灣經歷，但黃仁勳本人的經歷則相對較為完整。

以自然對話能力來說ChatGPT的上下文感覺更好一些，但資料有所受限。如果你是一個經常需要搜尋大量網路資料，或是整合近期的相關事件，會更推薦使用Perplexity，像是可以搜尋近期蘇丹紅事件、台中捷運等，都能馬上生成懶人包。但還是要提醒一下，兩個平台資料還是錯誤或是遺漏，所以只能將其視為一個參考工具。

👉Perplexity網址https://www.perplexity.ai/

👉ChatGPT網址 https://chatgpt.com/

ChatGPT當機別慌！三大AI也超好用　其中一款連黃仁勳每天都要用

黃仁勳掀AI熱潮！AI PC是什麼、和傳統電腦哪裡不同　功能報你知

獨／黃仁勳「整頭白髮」不肯染黑！理髮師揭原因　看到人性天花板

黃仁勳的5個生活習慣！「不戴手錶、愛逛夜市」原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代