43萬股東快看！新光金5月稅後獲利37.16億元 前5月更賺破百億元
近來市場「金金併」傳聞不斷，新光金除被點名可能與台新金合併，最新傳出中信金也有興趣，只是都未被證實。不過，新光金今年以來獲利表現亮眼，最新公告今（2024）年5月自結稅後盈餘37.16億元，累計今年前5月更賺破百億元，來到102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.66元，相較去年同期虧損94億元，不僅轉虧為盈，更有大幅成長。
記者顏真真／台北報導
新光金不僅連續4個月賺錢，3月大賺39.81億元後，旬連續3個月每月都賺破30億元。新光金今（6）日公告自結5月稅後盈餘37.16億元，較4月34.47億元，月成長7.8%，若與相較去年同期虧損16.11億元，更是顯著成長，其中以人壽貢獻28.47億元最多，再來是銀行單月賺6.29億元、元富證券則賺2.91億元。
至於今年前5月新光金稅後更已大賺超過百億元，來到102.09億元，與去年同期虧損94億元相比，也有巨幅改善，每股稅後盈餘也來到0.66元，主要受惠人壽子公司在投資方面績效表現不俗，加上避險操作得宜，5月又是新壽的競賽月，帶動整體業績表現，其中人壽也貢獻60.47億元之多。