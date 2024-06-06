《咒術迴戰》《鏈鋸人》主唱Eve新北開唱！表演完喊：我去喝珍奶

我是廣告 請繼續往下閱讀
開場隨著音樂及鼓手的節奏，Eve與觀眾一同拍手登場，獨特嗓音一出，馬上贏得全場熱烈歡呼，他也一口氣唱了《ナンセンス文学》、《Fight Song》和《Demon dance tokyo》。Eve唱完以中文表示：「大家好！開心嗎？今天很開心，可以來到台北，謝謝大家今天來，一起嗨吧！ 」
接著他繼續唱了《遊生夢死》、《Yoku》後，Eve再說道：「你們感覺怎麼樣？太棒了，讚！昨天來到台北，用日文說話大家也會回，覺得大家對日本人真溫柔，大家用日文懂嗎？哇！好厲害！」唱到名曲《廻廻奇譚》時，便掀起全場熱烈尖叫。
熱情的安可呼聲後，Eve除了繼續演唱歌曲，也跟歌迷說了很多話，「謝謝大家，大家還很有活力耶！一直說日文，真的好像在日本一樣，大家都能聽懂日文，真的好厲害，很有親近感，真的相當感謝。昨天我去吃了壽司，很好吃。我也吃了小籠包，很好吃。這次還沒有喝到珍珠奶茶，幾年前來台北時有喝過珍珠奶茶，那時發現台北的珍珠奶茶裡的珍珠好大顆，有嚇一跳怎麼這麼大顆。能在台北跟大家距離這麼近，真的是很開心，很謝謝大家。啊！不小心聊太多了，真是不好意思。請大家釋放出所有的活力到最後吧！」
表演安可曲《 君に世界》時，1樓的歌迷就點亮手機燈跟著樂曲搖擺，2樓座席歌迷則以手幅擺出「EVE」字樣，畫面相當壯觀。最後一首安可曲唱完後，Eve再次向全場歌迷道謝，也開心逗趣的跟歌迷說：「我會去喝珍珠奶茶的。」
Eve的演唱會整體設計有著獨特的神祕氣氛，整場演出可說是相當「Eve的世界觀」，就連大螢幕設計亦十分用心，很多歌曲都貼心附上中文歌詞，讓全場歌迷相當驚喜之外，大家也更容易了解Eve的歌曲，所要傳達的涵義。