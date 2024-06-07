端午節外送！foodpanda運費最低9元　Uber Eats南門市場人氣粽7折

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根據 foodpanda 觀察，端午節多數民眾還是有吃粽子的習慣，觀察去年端午節檔期粽子銷量較平常成長 25 倍，其中以南門市場的「立家湖州粽」最為熱賣。此外，消費者在購買粽子的同時，還會加購去油解膩助消化的無糖茶、蔬果更是購物車的熱賣品項，特別的是，因為立蛋習俗，當天「常溫蛋」銷量翻倍成長。
端午節期間適逢 foodpanda 年中慶，6月10日至6月30日推出三項優惠：
▪︎外送服務費9元起：6月10日至6月30日週一至週五，早餐（6:00 – 10:59）與下午茶時段（14:00～16:59），訂購 foodpanda 美食外送，外送服務運單單只要9元起，涵蓋全台超過6萬間餐廳。
▪︎pandapro週末外帶自取6.9折優惠：pandapro 會員可享無限次滿額免運，六月每個週末再加碼享外帶自取6.9折起，全台所有店家皆適用，且使用次數、折抵金額無上限。
▪︎聯名卡加碼胖達幣回饋：自六月起至九月底，月月加碼胖達幣回饋，既有卡片權益搭配胖達幣回饋優惠券，每月皆享最高 30% 胖達幣回饋；卡友六月還可額外領取美食外送、生鮮雜貨外送、外帶自取 6.9 折優惠券各一張。
foodpanda 端午節優惠碼懶人包
▪︎即日起至 6 月 30 日，美食外送消費滿額輸入優惠碼【快六吃大餐】享 7.9 折。
▪︎即日起至 6 月 14 日，pandapro 會員下訂美食外送指定店家，訂單滿 279 元，輸入優惠碼【六月人氣名店】享 7.9 折優惠，最高折抵 80 元。
▪︎即日起至 6 月 14 日，購買生鮮雜貨指定店家，滿 699 元享輸入優惠碼【快六吃粽子】7.9 折，最高折 200 元。
▪︎即日起至 6 月 10 日，使用 pandago 服務，輸入優惠碼【龍粽送】，可享運費 7 折，最高折 70 元。
🟡Uber Eats
相較於foodpanda活動滿滿，Uber Eats似乎少了一些，即日起至 6 月 30 日南門市場 41 個品項人氣粽子 7 折優惠起，Uber One 會員可享特定粽子會員優惠。優市即日起至6月13日前，在【粽情端午在優市】專區買指定粽子，即可用29元加購指定醬料，同時「六要買優市」6月15日前全用戶買優市滿999元可折100元。其他生鮮部分，外送推出限定端午食材6折優惠。