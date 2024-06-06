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中國高考人數創新高！明起多地考場首次啟用「AI監考」抓作弊

▲中國高考明（7）起將拉開序幕，今年有超過1300萬名學生報考，多地政府也運用AI技術輔助監考。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國高考明（7）起將拉開序幕，今年有超過1300萬名學生報考，多地政府也運用AI技術輔助監考。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國一年一度的「高考」將於明天登場，根據中國媒體報導，今年報考人數再創新高，一共達1342萬名考生，這不僅代表錄取分數線將上升，也意味監考難度提高。中國教育部對此則表示，有多地考場為了因應這項挑戰而啟用「即時智慧巡查系統」，首度利用AI技術，針對考試違規、作弊等行為進行監控。

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「高考」是中國高中生們考取大專院校的招生考試，也是中國每年最重要的全國性考試，今年高考將於7、8ㄖ登場。《央視》指出，今年考生名額首度突破1300萬大關，其中重考生更佔了413萬人左右，考生總數比去年增加51萬人，超越去年的1291萬人紀錄。

對此，中國教育部也指出今年的高考考場會積極使用「即時智慧巡查」來達到防作弊抄襲行為，就連高考考卷從北京出發送往個省，也會使用AI技術即時跟蹤試卷行蹤。

在北京，考場安裝了智慧巡查系統與智慧安檢門，並提高視訊監控辨識的敏感度，《北京日報》稱這使當局可以更快辨識考生疑似違規行為，任何小動作都會被辨識出來，並即時通報監考員；海南當局則同樣表示，考場運用AI技術輔助監考，能即時發現並警示違規違紀行為，同時也針對無線電訊號、可疑訊號進行壓制覆蓋，同時要求考生不可攜手機入場。

廣東這次有超過6萬人報考，廣東省教育考試院指出，已經替62個高考考場部署了386個「AI實時智能巡考系統」，在入場安檢時，考生必須先經過2次金屬探測儀、1次AI安檢門，加強對違規物品的識別，而在學生參與考試過程中，系統會透過影像、視訊數據偵測所有考場是否出現作弊、抄襲等異常行為。

廣州市第一中學教導處副主任指出，AI系統會對手機、手環、手錶、耳塞等物品進行精準識別，也會判斷這些物品位置，若考生長時間保持一個姿勢不動，那麽系統也會判定該名考生是否正在打瞌睡，如果有發生異常訊息或訊號，針對影像進行核查後就會告知主考官和監考人員。

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