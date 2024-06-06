中國高考人數創新高！明起多地考場首次啟用「AI監考」抓作弊

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對此，中國教育部也指出今年的高考考場會積極使用「即時智慧巡查」來達到防作弊抄襲行為，就連高考考卷從北京出發送往個省，也會使用AI技術即時跟蹤試卷行蹤。
在北京，考場安裝了智慧巡查系統與智慧安檢門，並提高視訊監控辨識的敏感度，《北京日報》稱這使當局可以更快辨識考生疑似違規行為，任何小動作都會被辨識出來，並即時通報監考員；海南當局則同樣表示，考場運用AI技術輔助監考，能即時發現並警示違規違紀行為，同時也針對無線電訊號、可疑訊號進行壓制覆蓋，同時要求考生不可攜手機入場。
廣東這次有超過6萬人報考，廣東省教育考試院指出，已經替62個高考考場部署了386個「AI實時智能巡考系統」，在入場安檢時，考生必須先經過2次金屬探測儀、1次AI安檢門，加強對違規物品的識別，而在學生參與考試過程中，系統會透過影像、視訊數據偵測所有考場是否出現作弊、抄襲等異常行為。
廣州市第一中學教導處副主任指出，AI系統會對手機、手環、手錶、耳塞等物品進行精準識別，也會判斷這些物品位置，若考生長時間保持一個姿勢不動，那麽系統也會判定該名考生是否正在打瞌睡，如果有發生異常訊息或訊號，針對影像進行核查後就會告知主考官和監考人員。