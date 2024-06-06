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謝霆鋒出席乾女兒婚禮！竟是600億集團二公主　超狂豪門婚宴曝光

▲謝霆鋒（右）出席乾女兒丁佳敏（中）的婚禮，而丁佳敏的另個身分是市值600億的特步集團二女兒，豪門婚宴也隨之曝光。（圖／翻攝自微博）
▲謝霆鋒（右）出席乾女兒丁佳敏（中）的婚禮，而丁佳敏的另個身分是市值600億的特步集團二女兒，豪門婚宴也隨之曝光。（圖／翻攝自微博）

記者施以慧／綜合報導

謝霆鋒今（6）日出席中國體育用品品牌「特步集團」的二女兒丁佳敏的婚禮，特步集團市值驚人，估算大約是600億台幣，27歲的丁佳敏可說是豪門小公主。另外，特步集團與謝霆鋒交情深厚，23年前集團剛成立，就起用謝霆鋒擔任代言人至今，謝霆鋒幾乎是看著丁佳敏長大，也認她當作自己的乾女兒，而今與丁佳敏步入婚姻的男人，同樣出生豪門世家，是中國男裝品牌「七匹狼」的28歲二公子周力源，兩人可謂是門當戶對，雙豪門聯姻。

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謝霆鋒與這對新人的合照曝光後，網友紛紛驚嘆：「謝霆鋒怎麼都不會老？」，只見他身穿連帽上衣，戴著墨鏡，絲毫不搶新人風頭，而他代言特步23年，不但是丁佳敏的乾爸，也是特步大股東，謝霆鋒在2016年時，曾斥資2250萬港幣（約9400萬台幣）認購特步股票，後來因為股價飆升，還為謝霆鋒帶來逾4億台幣的獲利。

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▲謝霆鋒（右、右4）與特步集團關係匪淺，不僅是擔任集團代言人23年，還是公司的大股東。（圖／翻攝自微博）
而新娘丁佳敏不僅長相甜美，還是位職場女強人，畢業後在自家公司上班，目前已經是「半糖系列」的主理人，還請到女神迪麗熱巴代言，事業可說是蒸蒸日上。而新郎周力源的家族企業「七匹狼」，則是中國服裝業首家上巿公司，巿值約175億台幣。目前周力源在集團擔任總經理助理，主要負責法國品牌Karl Lagerfeld在中國的營運管理，如今踏進婚姻，事業愛情兩得意。

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