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魔法教頭失靈了！中華男足0：3阿曼5連敗　無緣主場創世界盃歷史

▲世界盃資格賽第二輪，中華男足在主場0：3不敵阿曼，吞下5連敗，無緣拿下27年來世界盃資格賽首積分。（圖／足協提供）
▲世界盃資格賽第二輪，中華男足在主場0：3不敵阿曼，吞下5連敗，無緣拿下27年來世界盃資格賽首積分。（圖／足協提供）

記者路皓惟/臺北報導

世界盃資格賽第二輪，中華男足今(6)日在台北田徑場迎戰阿曼，現場湧入5700名球迷進場力挺，可惜地主軍整場久攻不下，阿曼則靠著中場大將Abdulrahman Al Mushaifri梅開二度，終場3：0擊敗中華隊，由「魔法教頭」Gary White領軍的中華男足苦吞5連敗，早已無緣晉級。

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中華隊此役排出4-2-3-1陣型，台灣隊長陳柏良坐鎮中場，這也是他生涯最後一場世界盃資格賽，歸化球員安以恩則擔綱箭頭，盼能搶下本階段的首個積分。

開賽阿曼就主導攻勢，第11分鐘，中華隊溫智豪在禁區附近犯規，阿曼中場大將Harib Al Saadi操刀自由球直接攻門，門將潘文傑擋住第一波攻勢後，球又反彈到前鋒Zahir Al Aghbari腳下再度勁射，所幸潘文傑再度互助球門。第17分鐘，陳浩瑋射門中柱，錯失先馳得點的機會。

阿曼在第31分鐘，阿曼開出角球，中場球員Abdulrahman Al Mushaifri利用門前混亂，趁勢補射入網，中華隊上半場陷入0：1落後。

下半場阿曼仍取得較控球權優勢，第56分鐘，中華隊發生回傳失誤，阿曼發動防守反擊，Abdulrahman Al Mushaifri從右側推進，單刀將球用刁鑽的角度送入球門，阿曼2：0領先。

第75分鐘，阿曼攻勢再起，Jameel Al Yahmadi利用折射，再將球送進中華隊大門，錦上添花。

中華隊在本階段仍一勝難求，目前0勝5敗，總計只踢進1球，在本組敬陪末座，也篤定遭到淘汰。

中華隊總教練「魔法教頭」Gary White表示：「很感謝球迷進場應援，中華隊每一個球員也都全力以赴，盼能打出精采的比賽。阿曼畢竟是世界排名77的球隊，我們實力仍有一小段差距，但中華隊球員仍展現求勝鬥志，值得肯定。」

前鋒黃偉傑在下半場替補上陣，試圖攻破阿曼大門，他表示，「球員盡力執行教練的戰術，我需要提高進球率、射門率，但畢竟對手實力堅強，而我們本場有多次機會也沒把握住，雖然無緣晉級，但下一場還是會努力拚積分。」

捷克籍的阿曼教練Jaroslav Silhavy表示，「這場比賽非常不容易，草皮濕滑，剛開始不太適應；而中華隊也製造很多有威脅的進攻，我們在比賽中後段才回到正軌，慢慢發回實力。」

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