蔡阿嘎爆資深員工蘿拉不法：已解僱！粉絲起底女方：家中塞滿精品
YouTuber蔡阿嘎過去因為拍攝許多搞笑影片而爆紅，而今（6）日卻突然在IG上發表律師聲明，表示要與資深員工蘿拉切割，指出蘿拉因有不法行為，影響公司利益，因此即日起與對方解除勞僱關係，讓網友議論紛紛。雖然蔡阿嘎沒有明指是哪些「不法行為」，但因為蔡阿嘎過去曾到女方家拍片，開箱過女方家的滿坑滿谷的精品，如今卻突然爆出解僱，讓粉絲猜測是否和錢脫不了關係，還跑去翻出昔日的開箱影片，直呼：「開箱影片變蒐證影片了！」
記者施以慧／綜合報導
事實上，蔡阿嘎曾在2022年曾拍攝過1支影片，內容是介紹蘿拉在日本買到的各種戰利品，還爆料蘿拉在日本旅遊1天就花了200萬元，消費力驚人，讓粉絲紛紛敲碗，要看蔡阿嘎開箱蘿拉的家，寵粉的蔡阿嘎也隨即拍攝了網友許願的內容。影片中可以看到，蘿拉家的各個角落都是精品，床底下還塞滿了各種名牌包，讓蔡阿嘎傻眼：「妳這裡是名牌的倉庫是不是啦！」
而蔡阿嘎的聲明底下，也爆出許多留言，粉絲表示：「這麼多錢，果然不是正常的來源」、「原來不單純」、「想說是個平凡有趣的開箱影片，結果變成是蒐證影片」、「那時候看蘿拉買那麼多名牌，就知道會出事。」
蔡阿嘎6日在社群發出聲明，指出員工蘿拉的不法行為，已經嚴重違反公司政策和工作規則，還造成公司受到重大損失，要終止雙方的勞僱關係。蔡阿嘎還警告蘿拉不得再以工作室所屬公司名義，進行任何活動，最後在聲明中還強調，自己和團隊在「事情」發生之前並不知情，目前已經委託律師處理後續所有法律程序。