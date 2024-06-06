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社會新鮮人入職禮！AREA 02嚴選三款百搭經典鞋款　今下單明天穿

▲AREA 02精選出三款經典鞋款AIR FORCE 1 LOW WHITE、 DUNK LOW GREY FOG、NB 990 V6，教你換上初入職場的好感穿搭。（圖／AREA02提供）
▲AREA 02精選出三款經典鞋款AIR FORCE 1 LOW WHITE、 DUNK LOW GREY FOG、NB 990 V6，教你換上初入職場的好感穿搭。（圖／AREA02提供）

記者吳政紘/綜合報導

鄰近6月的畢業季，同樣也是畢業生即將初入社會的階段，想要在職場上博得好印象，展現活力與專業的穿搭不可少！相較於過於正式的西裝跟皮鞋，近日頗為流行的smart casual風格也成為夯勢 ; 今番，AREA 02精選出三款經典鞋款AIR FORCE 1 LOW WHITE、 DUNK LOW GREY FOG、NB 990 V6，教你換上初入職場的好感穿搭，搭載上 潮速配 快速到貨服務，讓你秒著裝完成。

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被譽為國民白鞋的AIR FORCE 1白色，從1982年問世至今仍是大家眼中經典不敗且鞋款必備的鞋款，其百搭的效果從街頭潮流風範至正裝混搭風格，完美地呈現smart casual風格，無論是西裝套裝亦或是POLO衫都能輕鬆駕馭，打造休閒中保有體面的形象。

伴隨著千禧風潮的掀起，復古文化再度成為趨勢，而SB DUNK無庸置疑是最受歡迎的鞋款，其中備受關注則是這雙DUNK LOW GREY FOG，相較於全白的款式它運用部分灰色塊點綴，單純中又增添一點色彩，無論是搭配單一色系的西裝亦或是滿版的印花都能襯托出輕鬆且不失禮貌的視覺感，也是smart casual風格的不二之選。

NB 990 V6作為New Balance最熱售的鞋款，乘載著New Balance 990經典樣貌並結合網布與麂皮材質混製的鞋身，使整體呈現復古卻又點綴著科技感，在日常的正裝中能降低沈重老氣的感覺，無論是街頭造型或是紳士裝扮都能巧妙的緩和兩種風格，也不會讓人有過於隨性的印象，輕鬆為整身穿搭增添亮點。即日起以上鞋款都囊括在AREA 02「潮速配 FastFoot - 隔日到貨專區」」 ，主打今天下單、明天就穿！快速為你配對新鮮人理想穿搭鞋。

AIR FORCE 1 LOW WHITE

  DUNK LOW GREY FOG

 990 V6 MADE IN USA GREY
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▲被譽為國民白鞋的AIR FORCE 1白色 其百搭的效果從街頭潮流風範至正裝混搭風格，完美地呈現smart casual風格
▲被譽為國民白鞋的AIR FORCE 1白色 其百搭的效果從街頭潮流風範至正裝混搭風格，完美地呈現smart casual風格
▲DUNK LOW GREY FOG，相較於全白的款式它運用部分灰色塊點綴，單純中又增添一點色彩
▲DUNK LOW GREY FOG，相較於全白的款式它運用部分灰色塊點綴，單純中又增添一點色彩
▲New Balance 990經典樣貌並結合網布與麂皮材質混製的鞋身，使整體呈現復古卻又點綴著科技感
▲New Balance 990經典樣貌並結合網布與麂皮材質混製的鞋身，使整體呈現復古卻又點綴著科技感

 

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