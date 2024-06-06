社會新鮮人入職禮！AREA 02嚴選三款百搭經典鞋款　今下單明天穿

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伴隨著千禧風潮的掀起，復古文化再度成為趨勢，而SB DUNK無庸置疑是最受歡迎的鞋款，其中備受關注則是這雙DUNK LOW GREY FOG，相較於全白的款式它運用部分灰色塊點綴，單純中又增添一點色彩，無論是搭配單一色系的西裝亦或是滿版的印花都能襯托出輕鬆且不失禮貌的視覺感，也是smart casual風格的不二之選。
NB 990 V6作為New Balance最熱售的鞋款，乘載著New Balance 990經典樣貌並結合網布與麂皮材質混製的鞋身，使整體呈現復古卻又點綴著科技感，在日常的正裝中能降低沈重老氣的感覺，無論是街頭造型或是紳士裝扮都能巧妙的緩和兩種風格，也不會讓人有過於隨性的印象，輕鬆為整身穿搭增添亮點。即日起以上鞋款都囊括在AREA 02「潮速配 FastFoot - 隔日到貨專區」」 ，主打今天下單、明天就穿！快速為你配對新鮮人理想穿搭鞋。
| AIR FORCE 1 LOW WHITE
| DUNK LOW GREY FOG
| 990 V6 MADE IN USA GREY
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