權值股逢高拉回、台積電開盤跌至885元　台股開盤下跌74點

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權值股走勢疲弱，台積電開盤下跌9元、來到885元；鴻海下跌0.5元、來到177元，隨後買單挹注成功翻紅；聯發科下跌5元、來到1285元。
美國股市昨日呈現震盪，那斯達克指數以及標普500指數盤中一度再創新高，可惜遇到獲利了結賣壓，再加上傳出美國聯邦貿易委員會與司法部近期將就調查人工智慧（AI）大廠是否涉及壟斷達成協議，因此導致美股表現震盪，道瓊指數上漲78.84點或0.2%，收38886.17點；那斯達克指數下跌14.78點或0.09%，收17173.12點；標普500指數下跌1.07點或0.02%，收5352.96點；費半指數下跌45.76點或0.86%，收5301.68點。
科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.26%，蘋果下跌0.71%，Alphabet上漲0.75%，微軟上漲0.12%，亞馬遜上漲2.05%。半導體股普遍疲弱，輝達下跌1.14%，AMD上漲0.36%，美光下跌2.72%，博通下跌0.87%，高通下跌1.16%，應用材料下跌0.73%，德儀上漲0.06%。
台股ADR全數走跌，台積電ADR下跌0.52%，日月光ADR下跌0.91%，聯電ADR下跌0.24%，中華電信ADR下跌0.83%。