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詐騙大谷翔平5.5億下場好淒慘！水原一平被爆失魂落魄送Uber Eats

▲詐騙大谷翔平5.5億，前翻譯水原一平下場十分淒慘，淪落到成為外送員，跟他原本千萬身價不符。（圖／紐約郵報X)
▲詐騙大谷翔平5.5億，前翻譯水原一平下場十分淒慘，淪落到成為外送員，跟他原本千萬身價不符。（圖／紐約郵報X)

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平前翻譯水原一平，日前接受美國加州聯邦法院裁定，確認涉嫌竊取大谷約1700萬美元(約5.5億台幣)的資金，進行非法運動博弈投注，而水原最近還被美國媒體《紐約郵報》拍到，疑似在洛杉磯送Uber Eats，並未不工作，而他還開特斯拉出門，表情十分愉悅，水原一平之前擔任大谷翔平的翻譯，年薪超過千萬台幣，但因涉賭還患有「賭博成癮」狀況，他涉嫌竊取大谷的資金，不但丟掉工作，還得面臨最高長達33年的刑期。

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年薪千萬台幣　跟大谷身價可破億

水原一平從火腿隊時期就認識大谷，並且自大谷2018年賽季開始前移居美國加入洛杉磯天使時，水原也跟著前往，兩人形影不離，不過或許也是大谷太依賴他，所以才會被水原以「五鬼搬運」的方式，竊取銀行戶頭資金，並且支付給莊家。

但大谷的薪水很高，水原一平之前受訪時透露，他的薪資可以超過30萬(961萬台幣)到50萬美元(約1603萬台幣)之間，已經是翻譯界最高薪。

沒想到水源現在被拍到，在洛杉磯擔任外送Uber Eats服務，不少球迷看到都十分感慨，有球迷留言：「這應該不是他」、但也有球迷認為「這就是犯罪最後的情景。」


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