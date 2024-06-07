大谷翔平連續3場敲安！貝茲與佛里曼開轟　道奇11:7海盜中止2連敗

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道奇首局展開攻勢，開路先鋒貝茲、大谷翔平都敲安上壘，接著「自由人」佛里曼轟出3分砲，道奇再靠Miguel Rojas適時安打，第1局就打進4分。
第2局道奇游擊手貝茲、三壘手Enrique Hernández各出現1次守備失誤，海盜Jack Suwinski敲適時安打攻回1分。
第3局道奇先發投手Walker Buehler遇亂流，海盜Edward Olivares敲高飛犧牲打，接著Nick Gonzales敲追平2分砲，雙方4:4一度戰成平手。
道奇打線在第5局爆發，Teoscar Hernandez敲陽春全壘打，接著貝茲再轟出3分砲，道奇單局灌進6分。道奇第6局又靠羅哈斯二壘安打再添1分。雖然海盜新秀Oneil Cruz在第8局擊出特大號三分砲回應，但道奇最後仍守住戰果。
Buehler僅投3局被敲7安，失4分有3分責失，無關勝敗，賽後防禦率為4.82。Michael Grove後援2局賞3次三振，拿下本季第3勝，海盜先發左投Bailey Falter主投4局被敲8安，失掉5分，吞本季第3敗。
大谷翔平全場6打數1安、吞3次三振，賽後打擊率為3成18，這是大谷本季第3度單場吞3K。