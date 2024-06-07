張學友今連唱3天還有票可搶！1人限購2張「時間地點一次看」
歌神張學友自上個月31日起，在小巨蛋連開9場演唱會，每場門票都銷售一空。今（7）日張學友將迎來第4場演唱會，主辦單位「超級圓頂」如同上週情況，昨晚宣布加開紅、紫2B區域，預計在6月7日15:30起、6月8日及9日15:00起，開始於小巨蛋南大門售票，每人限購2張，售完為止。
記者薛羽彤／綜合報導
張學友來台開唱9場9萬張門票售罄，還是有許多歌迷買不到，主辦單位上週突驚喜宣布，現場開賣視線不良區些許門票，讓歌迷重獲一絲希望。而本週張學友將舉行第4、5、6場演唱會，主辦單位昨晚宣布一樣加開紅、紫2B區域，現場購票一人限購2張，超級圓頂也提醒歌迷，「不鼓勵夜排、僅收現金無法刷卡、無法選區選位、購票者本人與隨行人入場時須一起進場。」
上週記者實際來到小巨蛋觀察排隊人潮，前面幾乎都是年長者在排隊，有看演唱會豐富經驗的民眾透露，「告訴你一個秘密，黃牛通常是老人，而且在一起排隊。」上個月31日張學友首場演唱，記者訪問前面排隊阿嬤，得到的回應是「幫孫子來排隊的」，阿嬤表示孫子20幾歲要上班無法來，當被問到還是來代排賺錢的？她們忍不住心虛笑出來，無助看向一旁同伴，不願透露是幾點來排隊的。