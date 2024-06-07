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日本無頭屍案開審！女兇手疑被寵壞、三觀長歪　動手前還找父練習

▲北海道去年7月發生一起震驚全日本的無頭男屍案，兇手田村瑠奈被踢爆與父母關係扭曲，父母甚至還協助她犯下案件。（圖／翻攝自北海道文化放送）
▲北海道去年7月發生一起震驚全日本的無頭男屍案，兇手田村瑠奈被踢爆與父母關係扭曲，父母甚至還協助她犯下案件。（圖／翻攝自北海道文化放送）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本北海道札幌市薄野一間飯店，2023年7月發生一樁無頭男屍案，震驚全日本。該案本月4日開庭，更多內情也隨之曝光，據傳女兇嫌、30歲的田村瑠奈與父母關係扭曲，疑似從小被過度溺愛，雙親對她言聽計從，就連殺人前還曾與父親一起用道具「練習」，模擬兇殺過程。

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綜合日媒報導，薄野為札幌著名紅燈區，去年7月1日，死者浦仁志在參加變裝派對後，便與1名神秘女子會面、一同前往飯店。而後卻因遲遲沒有退房，飯店員工進屋查看，竟在浴室發現一具無頭男屍，正是62歲的浦仁志，嚇到趕緊報警。

警方循線找到當天與浦仁志開房的女子-田村瑠奈，同時也在她家中找到浦仁志被砍下的頭顱，離譜的是，田村瑠奈的父母不僅知道女兒的所作所為，甚至還涉嫌協助棄屍、破壞屍體。

報導聲稱，田村瑠奈的父母一直非常縱容女兒，導致她將父母當成奴隸看待，不只稱父親為「司機」，父母平日也必須尊稱她為「大小姐」，甚至還得簽下所謂的「奴隸契約書」。

至於殺人動機，報導指出，田村瑠奈在夜店與被害人相識後，便到飯店發生關係卻沒有避孕，事後田村緊急服用藥物，並在精神科醫生父親的陪伴下，到診所就醫。事後疑似因此心生不滿，便與父親一起找到死者，相約下次見面，還告訴對方，「下次你要扮成女王，一起玩SM。」並讓母親去購買相關道具，與父親一同「練習」。

有一天，田村瑠奈返家後突然說，「我把大叔的頭顱帶回來了」，割下死者皮膚、左眼球、舌頭，由父親協助拍攝過程，還向母親展示人體部位。檢方指控田村瑠奈，去年6月18日開始對死者心生怨恨後計劃殺人，人死後還藉由玩弄遺體來滿足自己變態的嗜好。

本週二開庭時，其母田村弘子否認控罪，案件仍在審理當中，預計7月1日再次開庭。

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