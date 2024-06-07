日本無頭屍案開審！女兇手疑被寵壞、三觀長歪　動手前還找父練習

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警方循線找到當天與浦仁志開房的女子-田村瑠奈，同時也在她家中找到浦仁志被砍下的頭顱，離譜的是，田村瑠奈的父母不僅知道女兒的所作所為，甚至還涉嫌協助棄屍、破壞屍體。
報導聲稱，田村瑠奈的父母一直非常縱容女兒，導致她將父母當成奴隸看待，不只稱父親為「司機」，父母平日也必須尊稱她為「大小姐」，甚至還得簽下所謂的「奴隸契約書」。
至於殺人動機，報導指出，田村瑠奈在夜店與被害人相識後，便到飯店發生關係卻沒有避孕，事後田村緊急服用藥物，並在精神科醫生父親的陪伴下，到診所就醫。事後疑似因此心生不滿，便與父親一起找到死者，相約下次見面，還告訴對方，「下次你要扮成女王，一起玩SM。」並讓母親去購買相關道具，與父親一同「練習」。
有一天，田村瑠奈返家後突然說，「我把大叔的頭顱帶回來了」，割下死者皮膚、左眼球、舌頭，由父親協助拍攝過程，還向母親展示人體部位。檢方指控田村瑠奈，去年6月18日開始對死者心生怨恨後計劃殺人，人死後還藉由玩弄遺體來滿足自己變態的嗜好。
本週二開庭時，其母田村弘子否認控罪，案件仍在審理當中，預計7月1日再次開庭。
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