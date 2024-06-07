航商赫伯羅德：5月貨櫃需求攀升　萬海時隔22個月衝上100元關卡

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此外，他也指出、美國調高關稅也可能是這波海運漲價的原因。不過，詹森進一步指出，這波漲價預期只會是暫時的，他不認為會延續到年底。他也提到下半年面臨不確定性，「整個情勢沒有變得更佳，因為各方正開始二度或三度預定同一個貨櫃。」
面對紅海情勢對航運業的影響，詹森預測，目前干擾紅海、導致許多航運業者避走蘇伊士運河的因素可能會在年底前緩和。
全球海運運力吃緊，導致運價不斷走高，上週五（5月31日）公布的SCFI指數為3044.77點，較前一週上漲12.6%，呈現連8漲，為2022年8月26日、也就是超過一年半以來的新高。4大主要航線再度瘋狂飆漲，遠東-美西40呎櫃（美元）直接大漲18%、達到6168每元，美東漲幅11%、達7206每元，歐洲漲幅也有9.7%、達3740美元，遠東道地中海則是漲11%、來到4720美元。也因此市場也格外關注今日公布的本週SCFI指數表現。
今日台股大盤呈現回檔修正，不過利多消息激勵海運股逆勢走高，以萬海為首上漲逾3%，一度站上100元關卡，是2022年8月、也就是將近22個月以來，再度站上百元關卡。陽明則是上漲0.9%，不過長榮比較無力，下跌逾1%。其他航運股也相對強勁，中櫃上漲逾4%，建新國際上漲逾2%，裕民、嘉里大榮、華航上漲逾1%。