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14名親民主人士被判顛覆罪　香港終審法院2英籍法官辭職

▲香港終審法院的2名英國法官已經請辭。（圖／翻攝自獨立報）
▲香港終審法院的2名英國法官已經請辭。（圖／翻攝自獨立報）

中央廣播電臺

路透社今天(7日)報導，香港香港終審法院(Court of Final Appeal, CFA)2名英國法官已經請辭。大約1週前，在香港面臨與國家安全有關的鎮壓之下，香港終審法院在一場具指標性意義的審判中，判決14名香港知名的民主派人士，犯下顛覆國家政權罪。

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香港司法機構6日晚上在一份聲明中表示，兩位知名的英國法官郝廉思(Lawrence Collins)和岑耀信(Jonathan Sumption)，已經「分別正式提交辭職信」，辭去香港終審法院的職務，他們在此擔任非常任法官。

英國「金融時報」(Financial Times)引述郝廉思的說法：「因為香港的政治狀況，我已經向終審法院辭職，但我對法院與其成員的整體獨立性持續擁有完全的信心。」

岑耀信向路透社證實他已經辭職，並說他下週會發表聲明。郝思廉則未立即回應路透社的置評請求。

香港終審法院首席法官張舉能(Andrew Cheun)今天在一份聲明中表示，對兩位法官辭職感到「遺憾」。

這兩位法官的辭職，讓切斷與香港最高法院關係的英國法官人數持續增加。在這之前，中國2020年在香港爆發大規模親民主抗議活動後實施了國安法，並對異議人士展開鎮壓。

在1997年將香港主權移交給中國的英國指出，這項對例如顛覆罪判處最高無期徒刑的國安法，已經被用來壓制異議和自由。

香港許多民主活動人士已經被逮捕、拘留或被迫流亡，公民團體被查禁，自由派媒體被迫關閉。

上個星期，香港終審法院在一項具指標性顛覆國家罪的審判中，將14名親民主活動人士定罪，2人獲判無罪。批評人士表示，這項判決已進一步破壞香港的法律治理，以及它做為全球金融中心的名聲。

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