《馴鹿寶貝》瑪莎原型提告Netflix！求償超過55億 官方發聲了
Netflix影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）由喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）自編自導自演，該劇在播出之後，獲得不少劇迷的肯定，也吸引大批觀眾追劇。而被視為劇中「瑪莎」原型的58歲女性費歐娜哈維（Fiona Harvey）否認劇中所描述的跟騷狀況，並對Netflix提告，還求償至少美金1.7億元（約新台幣54.8億元）。Netflix官方則表示會積極捍衛此事：「支持理查蓋德講述故事的權利。」引起各界關注。
記者洪生儒／綜合報導
《馴鹿寶貝》的劇情講述一位喜劇演員出於善意幫忙了一位名為「瑪莎」的女子，沒想到卻意外遭到對方長期跟騷，讓他內心充滿掙扎，而被視為「瑪莎」原型的費歐娜除了被網友們肉搜之外，也被世界各地的人騷擾，她日前還自願上節目受訪，否認了劇中所描述的跟騷情況，掀起熱議。
事實上，費歐娜在上個月就已經發出聲明表示會對Netflix提告，因為《馴鹿寶貝》播出後，她被來自世界各地的人騷擾轟炸，還被網友們肉搜。綜合外媒報導，費歐娜正式提告Netflix後，求償超過1.7億美金，其中包含了誹謗、過失、精神損害、侵犯公眾權利、實際損害賠償，甚至還要求要拿到《馴鹿寶貝》的所有利潤等。
針對費歐娜提告一事，Netflix官方也回應表示：「我們會積極捍衛這個問題，並且支持理查蓋德講述他故事的權利。」此外，在劇中飾演「瑪莎」的演員潔西卡甘尼（Jessica Gunning）先前也曾呼籲大家停止肉搜，並表示：「發生這種情況，我認為是一個真正的恥辱，這說明了大家並不懂影集所要傳達的。這些都不是重點，Netflix和理查盡力去確保身分保密是有原因的。」