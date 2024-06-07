權值股走勢分歧、台積電跌14元至880元 台股午盤跌點收斂至26點
台北股市昨（6）日再創歷史新高，但今（7）日面臨回檔修正的壓力，開盤下跌79.08點、來到21823.62點，雖然盤中一度翻紅，不過還是不敵賣壓翻黑，午盤在電線電纜、營建、金融、航運等非電族群的點火下，午盤跌點收斂到26.3點或0.12%，來到21876.4點，預估成交量為4800億元。
記者陳郁柔／台北報導
反倒是昨日逆勢走跌的中小型股，今日重振旗鼓上攻，櫃買股市開高走高，午盤上漲1.49點或0.57%，來到260.87點，預估成交量為930億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、開發金、萬海、金寶；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、奇鋐、萬海、一詮。
台股今日的賣壓不外乎在於電子股，權值股走勢分歧，台積電午盤下跌14元或1.57%，來到880元﹔鴻海上漲1元或0.56%、來到178.5元；聯發科下跌10元或0.78%，來到1280元。
此外，黃仁勳概念股持續走低，研揚下跌逾6%，益登、宸曜下跌逾5%，迎廣下跌逾4%，曜越、華碩、緯創下跌逾2%。
也因此，今日由非電族群領漲，首先是電線電纜股，午盤類股指數上漲3.5%，暫居漲幅排行冠軍，合機、華榮、榮星、玖鼎電力、亞力亮燈漲停，億泰、華城上漲逾6%，大亞、中興電上漲逾5%。
此外，暫居類股漲幅排行亞軍的是營建股，類股指數上漲3%，皇昌、鄉林、聯上發、上曜亮燈漲停，京城上漲逾9%、逼近漲停，太子上漲逾7%，國建、大將、太設上漲逾6%。