金鐘女星自曝「父親吃粽子噎死」！家人感到丟臉隱藏死因
31歲電台主持人陳思安（三三）曾以節目《幸福藏寶圖》拿下廣播金鐘獎。端午節將至台灣習俗會吃粽子、划龍舟，昨（6）日陳思安有感而發提醒大家吃粽子要小心，「我爸當時意外死亡是因為吃粽子噎死。」還說家人認為死因很丟臉，所以當時對外都稱心肌梗塞致死。
記者薛羽彤／綜合報導
陳思安昨日在Threads上發文透露，爸爸一年多前離世，就是因為吃粽子不小心噎到致死，「不過家中長輩可能覺得很丟臉，所以都叫我們要對外說是心肌梗塞。」由於端午節將至，陳思安表示「吃粽子可能噎死」是很嚴重的問題，提醒大家務必注意家中長輩跟爸媽，一定要慢慢吃，還有要咬碎再吞下，「由我爸的死亡來警惕各位。」
貼文曝光後，吸引2萬多人關注，不少民眾分享自己家人有被「藍莓、湯圓、香蕉、果凍」等食物噎死的經驗，網友也在底下留言提醒，「所以大家都要學習哈姆立克法，發生這種事的時候能緊急救援，等救護車來可能來不及了。」
陳思安日前才去祭拜父親，她透露跟媽媽與弟弟三人手忙腳亂的擺食物、祭拜，「我開了手機拿我兒子的照片給他看，很可惜他沒有辦法陪孫子長大」，看著媽媽向爸爸報告家中近況，她表示在一旁很怕哭出來，努力在家人面前假裝堅強。