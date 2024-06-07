端午連假疏運！台鐵估今日為旅客量高峰　單日高達80.5萬人次

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而高鐵則是收假日6月10日運量最大，單日旅客量上看31.2萬人次，北上約有18.6萬人次，5天疏運期總運量為127萬5千人次，台灣高鐵董事長江耀宗表示，整體疏運期間提供86萬個座位運能，比平常增加13.4%。
至於國道疏運，高公局長趙興華稱依照過去調查，端午疏運旅遊49%，返鄉42%，估交通量最大量為明天，雙向有118百萬車公里，為平常1.4倍，明日5點到12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0到12點，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；週六5點到12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；週日及週一每日的12點到晚上9點封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。
公路局也為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，提供多項公共運輸優惠措施，自113年6月7日0時至113年6月10日24時止，搭乘 89條國道客運路線，享平日優惠或原票價85折，民眾若搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，提供免費電子票證轉乘優惠，東部也有提供加碼方案。