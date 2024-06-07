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端午連假疏運！台鐵估今日為旅客量高峰　單日高達80.5萬人次

▲端午節連續假期今（7）日起疏運，台鐵預估將為旅客量高峰，達80.5萬人次。（圖／NOWnews攝影中心）
▲端午節連續假期今（7）日起疏運，台鐵預估將為旅客量高峰，達80.5萬人次。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林莞茜／綜合報導

本週迎來端午節連續假期，台鐵預期今（7）日將是旅客量最大的一天，董事長杜微表示，今日為返鄉和中長途旅客尖峰，週六、週日是中短途出遊旅客高峰，下週一端午節為節後疏運高峰，以收假和中長途旅次為主。

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台鐵預估今年端午連假運量增加2成，整體列車運能將增加6.1%，5天疏運期間，總計將疏運367.7萬人次，估平均每天疏運73.5萬人次，單日最高峰為今天80.5萬人次，而下周一收假日將為東部幹線疏運高峰。

而高鐵則是收假日6月10日運量最大，單日旅客量上看31.2萬人次，北上約有18.6萬人次，5天疏運期總運量為127萬5千人次，台灣高鐵董事長江耀宗表示，整體疏運期間提供86萬個座位運能，比平常增加13.4%。

至於國道疏運，高公局長趙興華稱依照過去調查，端午疏運旅遊49%，返鄉42%，估交通量最大量為明天，雙向有118百萬車公里，為平常1.4倍，明日5點到12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0到12點，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；週六5點到12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；週日及週一每日的12點到晚上9點封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

公路局也為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，提供多項公共運輸優惠措施，自113年6月7日0時至113年6月10日24時止，搭乘 89條國道客運路線，享平日優惠或原票價85折，民眾若搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，提供免費電子票證轉乘優惠，東部也有提供加碼方案。

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