皇普建設堅持進化！獨家導入「BIM、PES」科技化建築加第三方監督

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其中導入BIM可以高效率整合設計與實際使用需求，透過電腦科技將建築設計圖從2D圖進階成3D模型，先在雲端模擬將全棟建築蓋過一遍，確保建築物的安全性和功能性。
由於工程前期就已經把所有圖面雲端整合，可以提早發現建築圖說繪製與實際施工可能產生的衝突，先行排除施工障礙，直接透過科技精準呈現出建築物的結構、門窗、模擬樑柱高度、管線完工後的佈局，也能再動工前確認屋內空間的佈局，提供屋主更優質的空間規劃。
至於PES則是聘請專業人士360度檢視工程眉角，比照公家單位營照標準，像是「臺北表演藝術中心」也是採用相似的檢查流程，雖然內部原先就有很多查核過程，額外委託第三方單位監造結構安全，高標準的雙重查核，讓房子的品質不僅僅是建商自己說了算！
外部專業技師會在施工過程中重要的節點查核，也有機會隨時抽查，並且查核數據直達總經理室，若是發現數值不符合原始規劃，甚至有機會停工修改，投入第三方專業工程監督除了可以加強建築公司監工人力外，也能避免遇到人性的灰色地帶，確保建築耐久性與安全性時，同時保障工程進度與品質。
皇普建設表示，雖然BIM、PES都是公司內化提升，屬於隱形成本，不過相信屋主實際入住後還是體驗得到差異，自信喊出「要用超越業界的標準超越卓越」，想讓消費者能更放心把一生的家託付給皇普，讓消費者更安心不是透過自己說就好，而是用新時代的科學建築工具 BIM加上PES第三方專業來監督給消費者看。