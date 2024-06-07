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皇普建設堅持進化！獨家導入「BIM、PES」科技化建築加第三方監督

▲皇普建設不斷地自我進化，將科技進展融入建築工程，導入BIM技術、PES專業第三方監督。（PES示意圖／皇普建設提供）
▲皇普建設不斷地自我進化，將科技進展融入建築工程，導入BIM技術、PES專業第三方監督。（PES示意圖／皇普建設提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

皇普建設不斷地自我進化，將科技進展融入建築工程，今年起同時導入BIM技術、PES專業第三方監督。其中BIM建築資訊模型，透過3D虛實整合技術，模擬施工和數量統計，先在雲端蓋一次實體再動工，提高施工的精確性和效率；而PES為結構工程聘請第三方專業監督，是看不見卻最重要的環節，檢驗數據直達總經理室，發現問題及時修正，雙重確保建築安全性，蓋房中的每一步都不走彎路，智慧蓋房也讓屋主入住更安心。 

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皇普建設隨著科技發展與視野的恢宏擴增，從去年開始引進「建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱BIM）」以及「專業工程監督（Professional Engineering Supervision，簡稱PES）」，致力於施行建築工程科學化，導入媲美大型公共工程的第三方營建督察，為房子立下精準與查驗的高標準。

▲▲導入BIM可以高效率整合設計與實際使用需求，透過電腦科技將建築設計圖從2D圖進階成3D模型。（BIM示意圖／皇普建設提供）
▲▲導入BIM可以高效率整合設計與實際使用需求，透過電腦科技將建築設計圖從2D圖進階成3D模型。（BIM示意圖／皇普建設提供）
其中導入BIM可以高效率整合設計與實際使用需求，透過電腦科技將建築設計圖從2D圖進階成3D模型，先在雲端模擬將全棟建築蓋過一遍，確保建築物的安全性和功能性。

由於工程前期就已經把所有圖面雲端整合，可以提早發現建築圖說繪製與實際施工可能產生的衝突，先行排除施工障礙，直接透過科技精準呈現出建築物的結構、門窗、模擬樑柱高度、管線完工後的佈局，也能再動工前確認屋內空間的佈局，提供屋主更優質的空間規劃。

至於PES則是聘請專業人士360度檢視工程眉角，比照公家單位營照標準，像是「臺北表演藝術中心」也是採用相似的檢查流程，雖然內部原先就有很多查核過程，額外委託第三方單位監造結構安全，高標準的雙重查核，讓房子的品質不僅僅是建商自己說了算！ 

外部專業技師會在施工過程中重要的節點查核，也有機會隨時抽查，並且查核數據直達總經理室，若是發現數值不符合原始規劃，甚至有機會停工修改，投入第三方專業工程監督除了可以加強建築公司監工人力外，也能避免遇到人性的灰色地帶，確保建築耐久性與安全性時，同時保障工程進度與品質。 

皇普建設表示，雖然BIM、PES都是公司內化提升，屬於隱形成本，不過相信屋主實際入住後還是體驗得到差異，自信喊出「要用超越業界的標準超越卓越」，想讓消費者能更放心把一生的家託付給皇普，讓消費者更安心不是透過自己說就好，而是用新時代的科學建築工具 BIM加上PES第三方專業來監督給消費者看。

▲雖然BIM、PES都是公司內化提升，屬於隱形成本，不過皇普建設相信屋主實際入住後還是體驗得到差異。（圖／皇普建設提供）
▲雖然BIM、PES都是公司內化提升，屬於隱形成本，不過皇普建設相信屋主實際入住後還是體驗得到差異。（圖／皇普建設提供）

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