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5成6上班族用「股票ETF」理財　平均投資9260元、有623萬才算有錢

▲人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具中，股票/ETF佔比最高近56%。（圖／取自Unsplash）
▲人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具中，股票/ETF佔比最高近56%。（圖／取自Unsplash）

記者魏妤庭／台北報導

台股今（2024）年來不僅衝破2萬點，還不斷創下歷史新高，也使得股票、投資理財成了全民運動。人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具中，依序分別是股票/ETF佔比最高近56%，保險/儲蓄險/投資型保單44%、銀行儲蓄/定存40.3%。另有投資理財的上班族中，平均每個月投資金額9260元，認為擁有623萬元的流動資金才算晉升有錢門檻。

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根據1111人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具中，佔比最高的依序是股票/ETF為56%、保險/儲蓄險/投資型保單44.2%、銀行儲蓄/定存40.3%，與先前調查相比，原本第1的儲蓄/定存滑落兩個名次掉到第3名，而股票/ETF則躍升成最普遍的投資理財工具。

調查顯示，有在投資理財的上班族，平均每個月的投資金額是9260元，投資主要目的則有52%想創造更多財富，49%提升生活品質、44%存緊急預備金，以及38%想要提早退休。

不同年齡層，青睞的投資理財工具也不相同，調查指出，以45歲為分界，45歲以下的上班族最常運用理財工具是股票/ETF，因事業正值上升期，對投資理財傾向選擇利潤風險較高的股票及ETF來衝高獲利。45歲以上的中高齡族群則以保險、銀行定存為主，理財方向較為保守，反映出不同年齡段上班族對投資理財的心態大不相同。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，主計總處公布的消費者物價指數已經連續3年超過2%的通膨警戒線，物價有感上升，促使上班族追求更多元的收入，擁有兩份以上收入的上班族比例也持續增加，從2022年的4成8提高到5成8。

曾仲葳指出，居高不下的通膨也推升了上班族投資理財的熱度，ETF因為選擇多樣化、資金門檻低、再加上交易標的資訊透明，可以分散個股投資的風險，促使更多上班族轉而投向股票/ETF的懷抱。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人連續14週創下新高，已經達到837萬人，成為上班族最常運用的投資理財工具之一。

此外，上班族積極累積財富，要累積多少流動資產，才能成為上班族心目中「有錢」階級？調查發現，35%的上班族認為至少要有1000萬以上，才稱得上有錢。但也有2.9%上班族認為50萬就算是有錢，差異很大。但平均而言，上班族認為擁有623萬元的流動資金才算晉升有錢階級，比起2年前調查的結果474萬，已經多了149萬，足足多3成，也反映物價飛漲的情況下，讓上班族可以安心度日的門檻日益提高。

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