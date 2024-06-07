批藍白聯手推破兆錢坑法案　民進黨揭藍內鬨真相：吃誠實豆沙包

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戴瑋姍指出，花東三法不僅違憲且耗費至少2兆經費，更沒有經過充分討論，巨大錢坑交通委員會只花3分鐘審理花東快，1分50秒審國道六號東延，環島高鐵案也只僅用6分鐘，三法總共只花了10分鐘50秒討論。她說，龐大的經費更會排擠各縣市預算及阻礙國家未來重大建設發展，韓國瑜應當是全民的立法院長，而非國民黨的立法院長，呼籲韓國瑜苦民所苦，懸崖勒馬花東三法，撤回錢坑法案。
卓冠廷批評，藍白「假丟包真合作」、欺騙社會大眾，民眾黨主席柯文哲在6月3日說「又沒跟藍營一起提案」，結果早在5月10日，民眾黨團總召黃國昌跟傅崐萁就已經聯手提案修正動議，然而黃國昌日前受訪，話還只講一半，說民眾黨團不贊成用特別預算，沒講的是早就一起提了其中兩部的修正動議。
卓冠廷強調，傅崐萁提的N兆錢坑法案沒踩剎車，反而因為民眾黨催油門打滑失速，國會擴權法案的例子還歷歷在目，花蓮N兆錢坑法案傅黃兩人又要強行通過一次，呼籲藍白法治觀念深的委員們真的得醒醒，不要忽視民意，反遭民意吞噬。
吳崢表示，近期藍營許多人似乎感受到民意壓力，吃了誠實豆沙包，紛紛提出質疑，包含資深藍委賴士葆稱花東三法「有那麼急嗎？」、「新科立委舉手前要弄清楚，環評技術有沒有問題」、「案子過了20年不執行，這樣有意義嗎？」直指錢坑法案的問題核心；而身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀也稱花東三法不該硬推，公然打臉傅崐萁。
吳崢說，連國民黨中央智庫都提出五大理由反對花東三法，包含財務、環境、工程、經濟上都沒有評估也有執行困難，以及憲法上交通建設計畫案屬於行政權等；身兼國民黨智庫執行長的立委柯志恩也說，法案無法說服多數人。
吳崢呼籲，請藍白兩黨懸崖勒馬，不要再繼續硬幹，花東三法應撤案，而針對行政院對國會擴權法案的覆議，也應再立法院會表決時投下贊成票，讓備受爭議的法案退回重新審議，藍白莫再藐視10萬人民上街頭的民意，並讓國家憲政體制回歸理性與正常運作。