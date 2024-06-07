10多年心願成真　大安區首座市民活動中心啟用

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盧秀燕指出，大安區各里雖有設置社區活動中心，但多為逾40年的老舊建築，加上地方老年人口漸增，照護需求提高；為讓長輩有更好的照顧及活動空間，她上任後積極籌措經費，感謝地方民代、里長、社區發展協會的協助，經由撥用國有土地、協議價購私人土地，歷經1年半興建，如今終於完工啟用。
盧秀燕表示，此活動中心為3層樓建物，總樓地板面積約258坪，1樓規劃為市民活動中心，作為里民課程學習、活動休憩、地方會議及文化交流、避難收容及辦理社區關懷據點的重要處所，促進社區發展及凝聚居民向心力；2、3樓則為社區式長照機構，補足偏鄉照護資源。
盧秀燕也提到，台中縣市合併以來，前市長胡志強任內興建15座活動中心、前市長林佳龍任內興建14座，都已較其他縣市多，而她任內加上大安區市民活動中心，共新建33座；統計目前台中市活動中心等集會場所總數量491座，已達六都最多！
民政局長吳世瑋表示，為避免活動中心建築體造成周遭環境壓迫感，建築物外觀融合在地景觀，採帷幕玻璃及白色牆面搭配金屬呈現；廁所男女比例更以1比4規劃，優於現行《建築技術規則》規範1比3，落實性別平等；此外，更設置多項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾。
大安區長許宏綺說，盧市長相當重視大安區發展，除今日落成的大安區市民活動中心，市府也在大安投入多項建設，包括海翁橋改建，大幅提升使用安全性及南北岸通行便利性；完成中庄里三元路45號前道路截彎取直、中山南路(東西九路至龜殼路)道路及大安區(中7、中8及中18線)等3處道路改善；108年至今更投入約7,922萬元燙平33條道路，大幅改善大安區交通路網。
許宏綺指出，市府重視市民生活品質，在大安區打造中庄里頂庄公園、永安里五甲公園、東安里東安休閒公園、防沙堤北邊社區公園、龜殼生態公園等5座美樂地公園，也推動大安區第10公墓轉型綠美化，提升居民休閒遊憩空間，並改善大安濱海樂園遊憩設施，創造大台中優質濱海遊憩環境，逐步帶動地方發展。