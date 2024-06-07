不輸旭集、饗食天堂！台灣buffet老饕改吃「這間」：730元飽到吐

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「漢來海港的下午茶超級推的！好吃到不行，CP值超高」、「旭集、饗饗價位都比較高，漢來海港的CP值真的不錯，午晚餐品質不輸其他家」、「生魚片新鮮又好吃，螃蟹肉超多的，都叫海港了海鮮新鮮一定是基本」、「價格非常公道，730元下午茶飽到不行，我們家族聚餐常常吃這間。」
漢來海港「海鮮大帝國」！平民價格爽嗑海鮮擄獲老饕
事實上，「漢來海港」buffet餐廳就是隸屬於漢來餐飲集團，聽名字就知道是「海鮮大帝國」，漢來海港秉持從新鮮、豐盛到季節嚴選、在地生產的食材提供給顧客高水準餐點，除了日式海鮮料理之外，也還有中式、西式等百種料理任君挑選。
值得一提的是，雖然是吃海鮮，不過「漢來海港」是採取平價的策略，即便是台北分店晚餐最貴的時段，都只要1180元，就能夠吃到3種蟹蟳類、8至10種生魚片、大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝等等，更別說其他分店平日下午茶只要730元、午餐890元的價格，比起線上許多buffet品牌競爭，「漢來海港」的「高貴不貴」策略成功奏效，全台光是7間漢來海港分店，就佔比漢來餐飲集團整年營收額一半的業績。
漢來海港真實開箱心得！海鮮大帝國版圖擴張中
而《NOWnews》記者也曾經到漢來海港用餐過2次，一次是台南店下午茶，一次是敦化店晚餐，其印象最深刻的菜色真的幾乎在海鮮，食材真的非常的新鮮，螃蟹肉多扎實，不是只有空殼；現沖牛肉湯好喝、肉質軟嫩。最厲害的就是甜點區的舒芙蕾，可以說是去漢來海港必吃的一道！與同行友人吃下來覺得贏過饗食天堂、欣葉等同價位的buffet品牌。
特別的是，漢來餐飲集團的「海鮮大帝國」版圖還在持續擴張中，去年10月初新開幕品牌「島語自助餐廳（ ISLAND BUFFET RESTAURANT）」，位於台北漢來大飯店2樓，開幕至今人潮仍然不間斷，網路上老饕好評不斷，雖然價格往上拉高，但食材升級多樣，老饕還是買單，目前台灣只有一家分店，接下來是否進駐大巨蛋開2店，或是插旗其他縣市，老饕都非常期待。
🟡漢來海港buffet餐廳
📍地址：敦化店、天母店、桃園店、台中店、台南店、漢來店、巨蛋店
📍早餐用餐時段（僅漢來店提供）06：30-10：30
費用：平日成人550元/兒童275元；假日成人550元/兒童275元
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元
台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元
台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元
台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為酌收150元清潔費；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費，以上價格都必須加上一成服務費。