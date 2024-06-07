行政院提國會改革覆議案 柯文哲：像政治口號沒實質內容
行政院對國會改革法案修法提覆議，民眾黨主席柯文哲表示，提覆議還是要有清楚清楚的論述，行政院提出覆議，「看起來很像政治口號，沒有這種實質的內容，大概這很容易最後輪為口水戰，不會有實質的討論。」此外，柯文哲強調，總統國情報告完畢後，按照立院黨團「統問統答」，他覺得是合理的，「總統可以任命行政院長、一大堆官員，可是從來不用被質詢，哇，這哪有那麼爽的事？」
記者王德蓉／綜合報導
柯文哲於6/7、6/8兩天到花蓮慢活環騎，盼吸引人潮，重振當地觀光。針對行政院對國會改革法案提出覆議，他表示自己大概看了一下，認為覆議在政治上是可以辯論，但是還是要有清楚論述，「你哪一條1、2、3、4要有實例，1、2、3、4條，我看起來那很像政治文宣，好像喊口號一堆。」柯文哲指出，現在的覆議案看起來很像政治口號，「沒有這種實質的內容，大概這很容易最後輪為口水戰，不會有實質的討論」。
至於總統赴立法院國情報告一事，柯文哲說，民眾黨是主張總統到立法院國情報告，這沒問題，只是國情報告完以後，「我們是主張按照黨團別統問統答，其實也是比較務實一點，不要最後搞到變作秀，如果可以質詢總統，大概每個立委都很有興趣，但那也不是我們要的。」他強調，如果總統國情報告完畢後，按照立院黨團「統問統答」，他覺得是合理的。
柯文哲說，事實上總統賴清德自己競選時也答應到立法院國情報告，「我倒覺得這樣，目前台灣憲法反而總統有權無責，因為總統可以任命行政院長、一大堆官員，可是從來不用被質詢，哇，這哪有那麼爽的事？」