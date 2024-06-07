台積電收最低點876元、拖累指數118點　非電撐盤！台股終場跌44點

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今日資金開始流出電子股，成交比重從昨天的6成以上下降到59.5%，權值股也跌多漲少，台積電開低走低，終場收在最低點879元，下跌15元或1.68%，拖累大盤指數就有118點，也就是說扣除台積電貢獻的跌點，大盤整體是呈現走高的；鴻海全天大多時間都在盤上震盪，只可惜最後一盤爆出4332張賣單，終場收在平盤價位177.5元；聯發科則是全天在盤下震盪，終場下跌15元或1.16%，收在1275元，拖累大盤指數就有6點。
此外，AI概念股也是今日壓盤重心，類股指數下跌1.3%，位居跌幅排行榜冠軍，其中又以散熱賣壓最重，雙鴻下跌逾8%，奇鋐下跌逾6%。其他AI概念股也同樣疲弱，迎廣下跌逾5%，建準下跌近4%，技嘉、廣達、金像電、緯創、智邦、所羅門等等下跌逾2%。
此外，黃仁勳概念股今日也同樣疲弱，研揚下跌逾7%，益登下跌逾6%，迎廣下跌逾5%，宸曜下跌逾4%，麗臺下跌逾3%。
不過支撐櫃買指數能夠開高走高，再加上大盤扣除台積電所帶來的跌點後、呈現走高，就可以知道非電族群今日非常力撐走高，首先是回神上攻的電線電纜股，類股指數逆勢上漲3.5%、位居漲幅排行冠軍，多檔亮燈漲停，包括合機、華榮、榮星、玖鼎電力、亞力，中興電逼近漲停上漲逾9%，華城上漲逾8%，大亞、億泰上漲逾6%，大山也有超過半根停板的漲幅。
此外，由於巴黎奧運即將舉辦，運動概念股跟紡織股今日也開始預熱，運動休閒概念股今日上漲2.8%，位居類股漲幅排行第三名，台南亮燈漲停來到55元，豐泰上漲逾7%，正崴、儒鴻上漲逾5%，百和上漲逾4%，鈺齊-KY上漲逾3%，利勤、力山、百和興業-KY、宏遠等等上漲逾2%。
而金融股今日也續強，類股指數上漲將近1%，今日由新光金爆量上攻，成交量逾23萬張位居排行榜冠軍，終場上漲0.35%或3.73%、收在9.73元，其他個股也有表現，三商壽上漲逾3%，旺旺保上漲逾2%，開發金、國票金、第一保、王道銀行、華南金、國泰金、臺企銀上漲逾1%。