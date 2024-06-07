奎丁大毀容！「臉部蜂窩性組織炎」險喪命 她嘆：鬼門關前走一遭
在YouTube上擁有超過76萬訂閱的網紅奎丁（王乙晴），昨（6）日在YouTube上傳一支名為「毀容又誤診...身體健康超重要 千萬別犯這個錯誤！」的影片，並搭配超腫、完全變形的臉，分享自己的毀容經驗，希望自己的觀眾們都能好好注意自己的身體狀況，並感嘆：「鬼門關前走一遭！」
記者張一笙／綜合報導
奎丁過年前去種睫毛，當晚與同事一同吃尾牙、慶生後，半夜在家突感臉部疼痛，便自己買了消炎止痛藥回家服用。未料，即便奎丁吃了止痛藥依舊沒能解決問題，因此前往醫院掛急診，初步判定為過敏後就被建議「打完針回家睡一覺」。沒想到奎丁隔日睡醒後，狀況依舊沒有改善，反而越來越嚴重。
第2天醒來，奎丁的臉部明顯腫脹，她形容自己感覺就像眼下掛了2顆超大水泡，再度就醫才知道並不是過敏，而是臉部蜂窩性組織炎，隨後住院打了3次抗生素後才消腫，並決定進行臉部內膿的引流。
一波未平一波又起，奎丁在住院後11天臉部狀況有明顯改善，出院後僅15天竟然又復發，因此決定在4月1日2度住院，接連打了數日的抗生素也沒能完全消腫，甚至連鼻子都出現變形現象，因此決定進行開刀清創重建，甚至透過自體肋骨重建鼻子，進而改善原有的呼吸問題。
開刀清創後，奎丁居家休養一個多月才亮相，她事後回想起這3、4個月以來的經歷，感嘆：「就像鬼門關前走一遭！」尤其當她聽說臉部問題可能擴散到腦部，一旦引發敗血症或腦膜炎，生命就是一瞬間的事情，因此決定以自身經驗，拍攝這支影片希望大家都能注意身體健康狀況。