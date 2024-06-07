唐治平不認遺體是媽媽！白雲喊話「幫負擔喪葬費用」 本人神隱
藝人唐治平的母親3日被發現陳屍在家中頂樓，儘管他已經完成取死亡通知，還到士林地檢署做筆錄，仍不承認死者是媽媽，昨（6）日又爆出他在陽台失控大吼、唱歌，出門和朋友慶生，對此，男星白雲也公開向唐治平喊話，若有不方便，他都很願意幫助負擔喪葬費用，《NOWnews今日新聞》記者今天稍早致電唐治平，本人手機關機，神隱中。
記者吳昕蓓／綜合報導
白雲昨日在節目《最HOT5000秒》表示，自己從事殯葬相關行業這麼多年，從來沒有聽過這種情況，晚輩竟會不認長輩遺體，分析唐治平可能還無法接受媽媽離開，或是手頭上沒有錢能夠處理後事，他向唐治平喊話，「白雲哥來嘛！我OK啦...如果他不便，那就讓我來，我OK啦，再怎麼講，我也是演藝圈大哥，我來處理，人難免都有不方便的時候。」
事實上，唐治平昨提及頂樓上的遺體，仍認為不是媽媽，「非常明確說那不是我母親，我相信她只是失蹤幾天，抱著她還好好的想法，可能只是去哪個朋友家躲一陣子。」強調媽媽若是失蹤兩週，他就會去報案，對於那具遺體是否要檢驗親子關係，他也表示，「檢察官沒有這樣說，而且她也不是我媽媽。」更曝光和媽媽吵架已經有一陣子了，是因為工作回到家太累，看到家中髒亂爆發。
不僅如此，唐治平更表示自己要去和朋友慶生，「原諒我現在心情有點複雜，現在要去慶生，那就先這樣。」坦言心情還是十分複雜。對於白雲想伸出援手是什麼樣的想法？《NOWnews今日新聞》致電唐治平，他的手機號碼卻已經轉語音信箱，截稿前未回覆。