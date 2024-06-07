「連環泡有芒果」網紅柯基犬酒酒睡夢中離世！主人不捨曬生前身影
台南知名粉專「連環泡有芒果」堪稱寵物界網紅的始祖，由柯基爸爸酒酒及子女大大、多多組成，3隻柯基平時也是芒果乾店裡的小店員，萌樣吸引大批遊客、粉絲慕名而來，臉書粉專更是累積91萬人追蹤。沒想到，今（7）日飼主卻在粉專指出，柯基爸爸「酒酒」已於凌晨睡夢中離世，並曬出過世前一天的身影，消息曝光後，立即湧入超過7萬名粉絲哀悼，除了不捨酒酒當了天使，更感謝牠帶給大家的療癒回憶。
記者賴禹妡／綜合報導
「連環泡有芒果」臉書粉專今日發文寫下「酒酒在今天凌晨五點多，於睡夢中畢業了。」因為接下來要忙著處理酒酒的後事，特此先發文向所有喜愛酒酒的粉絲們告知這個消息，「謝謝大家對他的愛；也謝謝酒酒帶給我們這15年的一切美好。」
酒酒的特色就是熱愛翻白眼，又酷又萌的模樣擄獲大量粉絲的愛。飼主也曬出酒酒過世前一天的身影，只見酒酒裝扮成速食店員，面前擺滿漢堡、薯條、可樂等玩具，而牠趴在地上笑咪咪地四處張望，生前最後影像令大批粉絲淚崩不捨。
酒酒去世消息曝光後，立即引來超過7萬人不捨悼念，粉絲們難過道別「謝謝酒酒帶給大家美好回憶」、「酒酒再見⋯謝謝你陪伴了我14年的時光！你是白眼翻得最可愛的狗狗」、「在夢中離開也是幸福的，可愛的酒酒在彩虹橋上好好奔跑。」