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仍堅持2025非核家園？卓榮泰喊「是追求目標」：年限已不在

▲卓榮泰則說，非核家園是追求的目標，現在年限已經不在。（圖／記者陳明安攝，2024.06.07）
▲卓榮泰則說，非核家園是追求的目標，現在年限已經不在。（圖／記者陳明安攝，2024.06.07）

記者王德蓉／綜合報導

經濟部長郭智輝日前到立法院備詢表示，只要修法通過核二、核三可延役，被質疑與民進黨政府「非核家園」能源政策不同調。國民黨立委徐巧芯今（7）日首度質詢行政院長卓榮泰，徐詢問行政院是否會研議提出《核管法》修法？卓榮泰則回應，行政院目前並沒有要修核管法；徐再問，民進黨提非核家園的年限到底是什麼時候？卓榮泰說，非核家園是追求的目標，現在年限已經不在。

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徐巧芯質詢時指出，近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受訪時，擔憂台灣電力問題，台灣美國商會近期也發布白皮書，內容也呼籲台灣需要強化基礎設施，台灣電力供應不足，現在全世界都知道，只有民進黨政府裝睡叫不醒。徐巧芯也質疑，郭智輝稱核二、核三檢修後，可以再用20、30年，似乎與行政院「維持非核家園」的看法不同，且前總統蔡英文先前的承諾是2025非核家園，「請問你們的非核家園現在是202幾？是2030還是2025？」

卓榮泰回應，非核家園是追求的目標，過往是2025年，但經過公投後，這樣的年限已經不在，但無論如何，非核家園是人類應該努力追求的目標。對於徐巧芯問道，行政院是否會為了讓核三延役而提出《核管法》修法？卓榮泰說行政院沒有這個構想，目前考量的是停役之後，如何補全電力上的損失。

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