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中國跨省新型信用卡盜刷大案！「125秒就騙過銀行」　數百人受害

▲中國廣州近期公布一樁連環信用卡盜刷案，揭開新型信用卡詐騙犯罪內幕。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中國廣州近期公布一樁連環信用卡盜刷案，揭開新型信用卡詐騙犯罪內幕。（示意圖／NOWnews資料照）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國廣東省廣州市警方，近期公布一樁連環信用卡盜刷案，揭開新型信用卡詐騙犯罪內幕，犯罪集團僅憑1個人的身份訊息，只用125秒，就「憑空」複製出對方的信用卡，犯案手法縝密新穎，還被公安部和中國銀聯銀行卡安全合作委員評為2023年「打擊涉銀行卡犯罪精品案例」

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根據《澎湃新聞》報導，2023年的某一天，廣州市一家銀行向公安機關反映稱，客服短時間內突然接到大量要求重製信用卡的申請，對方通常會自稱是該行客戶，要求重製信用卡並修改信用卡郵寄地址，而銀行透過查驗持卡人身分證號碼和電話服務密碼，完成身分核實後，就依客戶要求製作新卡，整個過程只花約2分鐘。

不只如此，詐騙集團在收到新卡後，還會透過手機再次致電客服，驗證卡片交易密碼並開通，然後在外地大額刷卡，購買黃金等高價物品。由於案件數量太多，最終還是引發銀行疑心並報警。

廣州公安局成立專案組，追查後發現，該犯罪集團自2022年10月至2023年3月，共對7家商業銀行、900餘張信用卡展開攻擊，成功補辦信用卡500餘張，成功開通並盜刷230餘張，涉案金額達1100萬元（人民幣，下同）。受害者裡，輕則受損金額1萬元，多則10萬元，甚至有人信用卡被刷爆後，還被開通了20多萬元的網貸。

經過不懈偵查，廣州警方終於在海南、福建、江西等地，抓獲犯罪嫌疑人12名，解除潛在被盜刷風險金額超過10億元。辦案警員表示，該集團犯案手法新穎，透過3招繞開信用卡的安全防線，構成一個集「重製、盜刷、銷贓物」為一體的新型信用卡詐騙集團：

一、購買公民個人資訊充當「破關彈藥」：

先透過「黑灰產」管道購買大量公民​​資訊用於盜刷，內容包含姓名、身份證號、信用卡號、手機號，一串6位數的密碼。接著再用這些已掌握的個資，冒充被害人，跟銀行客服說卡片壞了、丟了，申請補辦，然後變更收卡地址。

二、訊號屏蔽、簡訊轟炸、呼叫轉移三管齊下，防止卡主察覺：

為了讓卡主忽略或收不到銀行的簡訊提醒，犯罪集團先是冒充卡主身份，向通訊業者開通簡訊屏蔽功能；若不成功，就會購買簡訊轟炸服務，把銀行提醒訊息淹沒在垃圾簡訊裡，有的卡主對此毫無察覺，警方取證時還被認為是騙子。甚至也會利用「電話回撥」軟體，在銀行客服處，虛假顯示為卡主原預留號碼，以便順利啟動。

三、領卡、盜刷、套現由不同的人分開操作，互不相識，透過虛擬幣完成分贓物：

犯罪集團買來社群媒體帳號或群組，發布「銀行卡快錢工作」兼職訊息，找來一批「車手」，讓他們完成領卡、盜刷、套現，扣除報酬後，換成虛擬幣交給犯罪集團。為了躲避偵查，犯罪集團會找A地的「車手」，前往B地領取重製的信用卡，再到C地盜刷，最後透過虛擬幣轉帳分贓物。

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