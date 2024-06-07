特企／通膨時代健康守護　二代小分子褐藻醣膠領導品牌堅持不漲價

研褐是研譯品牌旗下的首支商品，其品牌理念是「轉譯醫學領航員，精準的保健補給專家！」。自推出以來，研褐二代小分子褐藻醣膠和醣芯勝兩款產品受到了市場的熱烈反響。研褐主打的二代技術小分子褐藻醣膠，通過去除雜質沉澱物和提升活性的製程，獲得了消費者的高度肯定。尤其是首創的液態小分子褐藻醣膠機能飲，顯著降低了食用門檻，使研褐成為市場風潮的引領者。
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研褐二代小分子褐藻醣膠採用先進的二代小分子技術，產品具有超高水溶純度，符合國際醫學藥典對小分子褐藻醣膠的定義。無論是膠囊還是液態產品，都獲得了廣大消費者的支持。在各大連鎖和單點藥局，研褐二代小分子褐藻醣膠廣受藥師及消費者的肯定。研褐以10CC/包的液態機能飲取代傳統8顆小分子褐藻醣膠的推薦食用量，降低了食用門檻，使補養更輕鬆便利。儘管各大品牌爭相模仿，研褐憑藉其無渣無沉澱的品質和良好口碑，仍在市場上獨樹一幟。
消費者對研褐二代小分子褐藻醣膠保持價格穩定的舉措深感讚許。許多消費者表示，這一決策展示了品牌對消費者的關心和責任，讓他們在面對通膨壓力時，依然能夠獲得可靠的健康保障。
在競爭激烈的保健品市場中，研褐二代小分子褐藻醣膠以其穩定的價格和卓越的品質，守護使用者的健康。研褐強調，病後補養不能中斷，尤其是在關鍵期的影響更為明顯。更多相關訊息請洽各大連鎖藥局、研譯官網或撥打0800-600182進行免費專業諮詢。