特企／NVIDIA攜手AWS設計全球最快GPU驅動AI超級電腦！

特企／通膨時代健康守護　二代小分子褐藻醣膠領導品牌堅持不漲價

▲在全球通膨壓力下，保健品市場價格普遍上漲，讓消費者面臨更高的健康成本。（圖／品牌提供）
▲在全球通膨壓力下，保健品市場價格普遍上漲，讓消費者面臨更高的健康成本。（圖／品牌提供）

本報訊

在全球通膨壓力下，保健品市場價格普遍上漲，讓消費者面臨更高的健康成本。然而，研褐二代小分子褐藻醣膠宣布將保持產品價格穩定，繼續提供最新二代技術的小分子褐藻醣膠（Oligo Fucoidan），以避免健康維持成本因通膨而上升。

研褐是研譯品牌旗下的首支商品，其品牌理念是「轉譯醫學領航員，精準的保健補給專家！」。自推出以來，研褐二代小分子褐藻醣膠和醣芯勝兩款產品受到了市場的熱烈反響。研褐主打的二代技術小分子褐藻醣膠，通過去除雜質沉澱物和提升活性的製程，獲得了消費者的高度肯定。尤其是首創的液態小分子褐藻醣膠機能飲，顯著降低了食用門檻，使研褐成為市場風潮的引領者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
輕采國際總經理黃銘信表示：「我們最憂心的是，消費者因產品價格上漲而被迫中斷或減量食用，這在關鍵期可能會造成負面影響。研褐二代小分子褐藻醣膠從研發到設計，始終以消費者為出發點。面對通膨挑戰，我們堅持不隨波逐流，保持產品價格穩定。這不僅是對消費者的守護，更是研褐對消費者健康的責任。」

研褐二代小分子褐藻醣膠採用先進的二代小分子技術，產品具有超高水溶純度，符合國際醫學藥典對小分子褐藻醣膠的定義。無論是膠囊還是液態產品，都獲得了廣大消費者的支持。在各大連鎖和單點藥局，研褐二代小分子褐藻醣膠廣受藥師及消費者的肯定。研褐以10CC/包的液態機能飲取代傳統8顆小分子褐藻醣膠的推薦食用量，降低了食用門檻，使補養更輕鬆便利。儘管各大品牌爭相模仿，研褐憑藉其無渣無沉澱的品質和良好口碑，仍在市場上獨樹一幟。

消費者對研褐二代小分子褐藻醣膠保持價格穩定的舉措深感讚許。許多消費者表示，這一決策展示了品牌對消費者的關心和責任，讓他們在面對通膨壓力時，依然能夠獲得可靠的健康保障。

在競爭激烈的保健品市場中，研褐二代小分子褐藻醣膠以其穩定的價格和卓越的品質，守護使用者的健康。研褐強調，病後補養不能中斷，尤其是在關鍵期的影響更為明顯。更多相關訊息請洽各大連鎖藥局、研譯官網或撥打0800-600182進行免費專業諮詢。

特企／NVIDIA攜手AWS設計全球最快GPU驅動AI超級電腦！

特企／企業數據應用經驗分享　智慧工廠AI驅動決策

特企／跟著台積電落地熊本！御頂將帶領台灣餐飲品牌進軍熊本

特企／少子化私校生存大危機　興華積極辦學逆轉勝化危機為轉機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代