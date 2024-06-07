外資翻臉賣超98億、僅投信續買　台股終場下跌44點

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台北股市今日面臨回檔修正的壓力，開盤下跌79.08點、來到21823.62點，雖然盤中一度翻紅，不過還是不敵賣壓翻黑、最低一度來到21858.38點，在電線電纜、營建、金融、航運等非電族群的點火下，終場收跌44.32點或0.2%，收在21858.38點，日K連2紅，成交量為4516.02億元。此外，台股今日收週線，本週上漲684.16點或3.23%，呈現紅K。不過昨日走跌的中小型股今日重振旗鼓，呈現開高走高，最高一度來到261.53點，終場則是上漲1.99點或0.77%，收在相對高點261.37點，成交量為1031.29億元。
今日資金開始流出電子股，成交比重從昨天的6成以上下降到59.5%，權值股也跌多漲少，台積電開低走低，終場收在最低點879元，下跌15元或1.68%，拖累大盤指數就有118點，也就是說扣除台積電貢獻的跌點，大盤整體是呈現走高的；鴻海全天大多時間都在盤上震盪，只可惜最後一盤爆出4332張賣單，終場收在平盤價位177.5元；聯發科則是全天在盤下震盪，終場下跌15元或1.16%，收在1275元，拖累大盤指數就有6點。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、開發金、萬海、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、奇鋐、萬海、鴻海。