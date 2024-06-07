柯建銘嗆「問題就在韓國瑜」 羅智強酸：不稱心就發動黑韓產業鏈
行政院6日針對國會改革法案提出覆議，民進黨團總召柯建銘直指「問題就在韓國瑜」，批韓國瑜從立法院開議到至今主持議事不中立，民進黨將發起諾曼第大反攻。對此，國民黨立委羅智強痛批，民進黨難以事事稱心如意，就把韓國瑜當作箭靶，發動黑韓產業鏈攻擊。
記者王德蓉／綜合報導
羅智強在臉書發文表示，反國會改革，護威權獨裁，民進黨將矛頭對準韓國瑜；行政院對國會改革修法提覆議，民進黨立即將責任推給韓國瑜院長；柯建銘說韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，「問題就在韓國瑜」，民進黨要大反攻，「國會改革法案經一場專報、三場公聽會、四次朝野協商，再透過民主方式重複表決。民進黨硬是睜眼說瞎話，與側翼聯合造謠。」
羅智強指出，新國會三黨不過半，民進黨無法像過去8年般在立法院為所欲為，就猛攻韓國瑜。尤其，韓國瑜嚴守議事中立，主持協商公開透明，協商不能達成共識，就按民主方式表決，不與柯建銘搞「喬家大院」那套。民進黨難以事事稱心如意，就把韓國瑜當作箭靶，發動黑韓產業鏈攻擊。
羅智強說，韓國瑜為維護朝野和諧，任勞任怨任謗，但不代表任民進黨胡作非為，「民進黨更不要想藉打擊韓國瑜，推翻國會改革，在野黨立場堅定，要戰就戰，我們一定堅持改革，奮戰到底！」