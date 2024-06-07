特企／高股息ETF總報酬的新科冠軍00915！脫穎而出關鍵曝

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如果拿00915跟台股其他16檔高股息ETF比較，經管費也最低，僅0.285%，CP值相當高，00915穩定提供配息，可說是一檔既能攻又能守更能穩，三刀流一體的高股息ETF，可以為投資人創造足夠現金流！
有句投資界的名言，「複利是世界第八大奇蹟。懂得人，可因此獲益；不懂的人，將為此付出代價。」根據估算，如果每個月投資一萬元到00915總共十年，累積報酬率估計高達138%，並做好三大步驟，「逢低買、定期買、領息買」，持續讓錢滾錢，屆時獲利會相當驚人。
那如果沒有再投入股息，獲利會差多少? 以總投資時間13年來看的話，累積報酬率相差達126%，這一來一往中間，你的資產就差很多了！
到底00915為什麼會有這麼多優點，主要還是它的選股邏輯，00915從股市中市值前300大的企業，根據三個邏輯來挑選30檔成分股，而且每年6月跟12月也會定期調整。
首先00915會先篩選出，有較好的獲利能力、品質較高以及避開下行風險的標的，接著會採取波動指標來優先排序，挑出低波動的成分股，再從中找出股息指標高的公司，最後再依照股息調整成分股權重，有了這三大關卡，絕對可以幫投資人看緊荷包。
00915基本上就是一檔「低波高息」ETF，若你對於股價波動承受度較低，又想要穩定的被動收入，00915是你可以考慮投資的標的。
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。