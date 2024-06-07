女星父親吃粽子噎死！醫示警：哈姆立克法也無解 5類人高危險群
端午節即將到來，傳統習俗家家戶戶都會吃應景的粽子美食，女星陳思安發文自爆，逝世1年的父親正是因為吃粽子不幸噎死，提醒大家要特別注意。對此，胸腔暨重症專科醫師蘇一峰也示警，若是噎到軟軟黏黏的食物，用哈姆立克法也常常無法壓出來，尤其是5類高危險族群要特別注意。吃粽子除了咀嚼需要特別注意外，夏子雯營養師也提醒，對老人、小孩來說，粽子升血糖速度快，一天建議最多吃一顆，並且要搭配足夠蔬菜。
記者鍾怡婷/綜合報導
31歲電台主持人陳思安，昨（6）日在Threads上發文透露，爸爸一年多前離世，就是因為吃粽子不小心噎到致死，「不過家中長輩可能覺得很丟臉，所以都叫我們要對外說是心肌梗塞。」由於端午節將至，陳思安表示「吃粽子可能噎死」是很嚴重的問題，提醒大家務必注意家中長輩跟爸媽，一定要慢慢吃，還有要咬碎再吞下，「由我爸的死亡來警惕各位。」
🟡胸腔醫示警，5類高危險群吃粽子要注意
胸腔暨重症專科醫師蘇一峰提醒，年長者吃東西真的要很注意，身為胸腔科醫師的他常在患者氣管夾出異物，尤其是丸子、湯圓、香蕉、麻糬、核果類等食物及假牙，「黏黏軟軟的食物要特別小心！容易完全阻塞氣管缺氧死亡！」。
蘇一峰指出，包括年紀大吞嚥退化的長者、神經損傷癱瘓的患者、頭頸癌食道癌的患者、臥床患者（躺著吃更容易嗆到），以及很喘、呼吸快的患者（喘的時候吃東西更容易嗆到）等5類人群，均是「呼吸道異物阻塞」的高危險族群。
而常見的「哈姆立克法」較適合處理硬物的阻塞，對於軟黏的異物阻塞常常無法壓出來，而且此類食物更容易阻塞氣管呼吸道造成缺氧，噎到會特別危險。
🟡老人、兒童每日最多吃一粒粽子
不只咀嚼上要特別注意，營養師夏子雯也提醒，粽子屬於糯米製成，不僅不好消化升血糖速度又快，建議年長者、兒童一天最多吃「一顆就好」。
她進一步表示，端午節吃粽子要注意澱粉的攝取量，一顆粽子的澱粉量就是一碗飯、鹼粽的話大概是半碗到8分滿，在享用粽子時別忘記均衡飲食，要適量減少其他餐的飯、麵份量，以免甚至過量的澱粉，並且要搭配足夠的蔬菜，還有蛋白質。根據衛福部建議每日應攝取3份蔬菜、豆魚蛋肉類4份。