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「SM美女三本柱」李沇熹結婚4年有動靜！宣布懷孕喜訊：預產期9月

▲被譽為「SM娛樂美女三本柱」的李沇熹，2020年結婚至今已4年，近日肚皮終於有動靜，今（7）日驚喜宣布懷孕喜訊，預產期將在9月份。（圖／翻攝自李沇熹IG）
▲被譽為「SM娛樂美女三本柱」的李沇熹，2020年結婚至今已4年，近日肚皮終於有動靜，今（7）日驚喜宣布懷孕喜訊，預產期將在9月份。（圖／翻攝自李沇熹IG）

記者張一笙／綜合報導

被譽為「SM娛樂美女3本柱」之一的36歲南韓女演員李沇熹，2020年與圈外男友結婚至今，今（7）日由所屬經紀公司「SM娛樂」宣布懷孕喜訊，而且預產期將落在9月，李沇熹本人也在稍早在IG上傳手寫信，宣布自己懷孕的好消息，粉絲們都給予深深祝福。

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▲李沇熹在IG上曬出手寫信，分享自己懷孕的好消息。（圖／翻攝自李沇熹IG）
▲李沇熹在IG上曬出手寫信，分享自己懷孕的好消息。（圖／翻攝自李沇熹IG）
李沇熹2001年以13歲的年紀，獲得「SM娛樂」青少年最佳選拔大會的外貌大獎，與少女時代潤娥、演員高雅羅等2人並列「SM娛樂美女3本柱」，不僅外貌出眾，演技更是一流，甚至還曾是K-Pop女帝「少女時代」的預備成員之一。

「SM娛樂」今日對外宣布李沇熹的喜訊，並表示：「希望各位能給今年9月，將誕生在這世界上的新生命，以及演員李沇熹許多祝福和支持。」預告李沇熹的預產期將在9月份。李沇熹也透過手寫信分享好消息：「期待今年九月有個漂亮的寶寶。」不少粉絲看到後紛紛留言獻上祝福。

▲高雅羅（左起）、李沇熹、林潤娥3人，被譽為「SM娛樂三大美女」。（圖／翻攝自高雅羅、李沇熹、林潤娥IG）
▲高雅羅（左起）、李沇熹、林潤娥3人，被譽為「SM娛樂三大美女」。（圖／翻攝自高雅羅、李沇熹、林潤娥IG）
事實上，李沇熹過去受訪時，曾透露自己從2001年出道就十分忙碌，直到2020年結婚後，不但有了更多自己的時間，同時心情也變得更為開闊，因為有了可以一同分擔煩惱的丈夫，因此讓她十分放鬆與感激。李沇熹還說，因為她有了一位可靠的助手與支持者，因此她才能夠更加放鬆地努力工作，而丈夫在很多方面，都給予她極大的鼓勵與幫助。

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