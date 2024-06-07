蘿拉疑遭爆詐騙！受害好友曾控「無情手段」 對比特徵：是本人
百萬網紅蔡阿嘎昨（6）日晚上突然發出聲明，指出資深員工「蘿拉」林沛蓁，因個人不法行為造成公司重大的損失，雙方已終止勞僱關係，引發外界熱烈討論。蘿拉過往的黑歷史也被翻出，有網友發現她在10年前就疑似被指控詐騙，對比身分特徵後，引發瘋猜她被蔡阿嘎解僱的原因是是以前做南寧詐騙。
記者吳昕蓓／綜合報導
一名陳姓女子曾在節目中指出，自己的林姓好友一開始對她宣稱在湖南投資服飾業，邀請她和另一位好友在連假期間，到中國當地去旅遊，沒想到抵達目的地後，她才發現自己到了關西，說好的旅遊行程都變成投資課程，當時中國廣西南寧詐騙案頻傳，就是以台灣人騙台灣人引發熱議。
有網友挖出這段片段，比對蘿拉身分，發現陳女在節目中透露，對方是姓林，從事電影公關業，和蘿拉的背景高度重疊，且陳女當時也有曬出，那位友人的臉書發文，照片就會蘿拉一模一樣，發現該名做詐騙的女子就是蘿拉，儘管消息尚未被證實，仍然在網路上掀起撻伐。
事實上，蘿拉是蔡阿嘎的心腹大將，並且是老臣等級，薪水相當高，並且點名「阿嘎有今天她功勞很大。」因此蔡阿嘎勞師動眾透過律師事務娑發布聲明，代表事態非常嚴重，據《東森新聞》報導，還有網友爆料，妹妹就是蔡阿嘎團隊的編輯，透露蘿拉疑似挪用公款800多萬。