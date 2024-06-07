特企／通勤族注意！TPASS／MeNGo月票也可累一卡通綠點囉！

一卡通十週年推出一卡通綠點累點機制，啟動綠色運具點數經濟，鼓勵民眾愛地球從日常做起，日前首波推出使用一卡通記名儲值卡或iPASS MONEY乘車碼每次付費搭乘大眾運輸工具，可享綠點加倍送活動，吸引民眾加入一卡通綠點回饋。今再擴大推動綠點計畫，針對行政院推行的通勤月票的一卡通用戶，啟動累積一卡通綠點回饋功能。
為感謝TPASS通勤月票綁定一卡通的用戶（含TPASS一卡通記名卡/MeN Go用戶/ MeN Go QR Code方案用戶）的支持，只要於2024月6月30日前至一卡通iPASS MONEY APP＞點擊首頁右上角綠點專區登 > 入iPASS MONEY帳戶> 同意加入一卡通綠點回饋，並於活動期間內持本人記名之月票方案/MeN Go QR Code於月票效期內搭乘補助範圍內之大眾運輸，就送一卡通綠點50點（須完成記名，不限新加入用戶）。
此外，還有機會再抽中綠點888點，將抽出5名幸運兒，每趟搭乘也能再持續累積綠點。月票效期內補助範圍內之大眾運輸，每趟可累積綠點0.1點，每月最高可獲綠點30 點；非月票效期內補助範圍內之大眾運輸(非0元搭乘)，6月底前每趟不限運具亦可獲綠點5倍送，指定運具包含全台捷運、高雄客運、高雄渡輪、YouBike更可享10倍送的超高回饋，加碼回饋之綠點每人無回饋上限。獲得的綠點可進行事後折抵（折抵過往的交通搭乘交易紀錄），先搭乘、再折抵兌換iPASS MONEY儲值金，1點相當於新台幣1元。請大家多加支持TPASS月票搭乘大眾運輸，把握快速累點機會，愛地球賺回饋。
一卡通公司表示，愛護地球啟動綠能減碳生活刻不容緩，一卡通十週年對內外持續對齊ESG永續發展策略目標，發展綠色金融服務，啟動交通累點機制攜手民眾一同推動減碳生活的第一步，後續也會規劃綠色商品的累綠點機制，希望藉由一卡通支付基礎建設的力量，鼓勵民眾於日常生活上全面性實行綠生活，共同為2050淨零碳排而努力。
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