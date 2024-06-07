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蘇姿丰「南方半導體論壇」演講！黃偉哲邀設廠投資：台南準備好了

▲超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰赴台南演講，黃偉哲扮超級業務員贈好禮爭取投資。（圖／台南市政府）
▲超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰赴台南演講，黃偉哲扮超級業務員贈好禮爭取投資。（圖／台南市政府）

記者林莞茜／綜合報導

「南方半導體論壇」今（7）日於大台南會展中心盛大登場，邀請超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁(Acer)董事長暨執行長陳俊聖等產業菁英匯集，聚焦科技、AI與半導體生態鏈，暢談半導體產業的新契機。台南市長黃偉哲下午抵達論壇現場時，適逢蘇姿丰父親蘇春槐到場，他除歡迎擁有臺南市卓越市民榮譽的蘇先生來到台南，也希望蘇姿丰來到台南除了與家人團聚，更可以在台南多走走、逛逛、看看。

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黃偉哲表示，這次的「南方半導體論壇」，對於南部的科技業者以及學子，都是非常重要的場合，由於國際科技產業界的競爭激烈，科技領袖平時都要在世界各地穿梭，這次藉由北部的COMPUTEX 2024以及南部的南方半導體論壇，能夠讓許多科技界菁英在台灣停留，是非常難得的機會，除了代表台南所有市民表達歡迎之意，也希望能夠讓更多人了解台灣的科技實力，以及現今台南在半導體產業發展所佔的重要位置。

提到最近最受關注的設廠投資議題，黃偉哲強調「尊重企業的思考與佈局，但是台南都已經準備好了！」，也提到科技大廠設廠所重視的條件，包括交通、地理位置、水電供應、人才等方面，台南與其他城市評比，也絕對是非常有信心。

▲超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰台南演講。（圖／台南市政府）
▲超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰台南演講。（圖／台南市政府）
黃偉哲說明，台南在提供設廠的土地方面，有包括在沙崙科學城將近10公頃土地，南科土地也持續開發招商中，更具備充沛的綠電，至112年備案容量已達4.1GW高居全國第一，也是全國第一個制定「低碳城市自治條例」的城市；水資源包括三大水庫以及再生水，有效舒緩先進製程用水問題；人才包括每年來自成大、陽明交大以及週邊十六所大專院校的畢業生，「可說是天時、地利人和都具備」。

黃偉哲以台南科學園區為例，說明南科的產值以及產業群聚效應表現亮眼，去年的營收，已經超越新竹科學園區，成為全台第一，吸引台積電、GOOGLE、ASML等大廠持續加碼投資台南，也讓台南成為從設計、製造到封裝，上游到下游分工完整的晶片產業重鎮。

黃偉哲表示，其實不管是任何的科技廠，還是國際知名大廠，他們願意來台灣投資，這個就是非常、非常好的事情，「如果來到南台灣、能夠來到台南，就是好上加好，我們表示歡迎」，也強調雖然企業有企業的布局考量，但重要的是要讓大家知道「台南已經準備好了」，同時也向更多國內外科技大廠招手「任何國內外的科技大廠我們都歡迎」。

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