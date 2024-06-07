橘子集團1到5月營收49.6億、年增12% 「波拉西亞戰記」6/13上市
橘子集團今（7）日公告5月份自結合併營收7.4億元，主要適逢遊戲淡季，月減17%。不過，主力遊戲改版表現亮眼，月活躍用戶及營收皆呈現雙位數年增，帶動整月業績年增14%，累計1到5月自結合併營收達49.6億元、年增12%。
記者魏妤庭／台北報導
橘子集團表示，5月自結合併營收7.4億元，雖相較上月8.9億元，月減17%。儘管5月自結營收呈現月減趨勢，但因主力遊戲改版表現亮眼，月活躍用戶及營收呈現雙位數年增，帶動5月業績年增14%。不過若以1到5月來看，今年累計4.96億元，相較去年同期4.45億元，年增12%。
展望6月，橘子集團表示，《波拉西亞戰記》啟動事先預約及預先創角，陸續釋出首波線下活動、啦啦隊宣傳大使應援曲，更邀請黃秋生、高捷擔任遊戲代言人，堆疊上市話題熱度。預計將在6/13於台港澳多平台正式上市，陸續與各大通路獨家聯名合作系列活動。
IP發展方面，橘子集團提到，繼《原子少年》合作獲得熱烈迴響，將結合旗下數位服務，再次為全新選秀節目《原子少年2》打造粉絲獨家應援投票系列活動。有閑購物則串聯橘子支付推人氣IP展覽獨家套組優惠，期藉IP話題活化平台流量並拓展會員輪廓。橘子支付推指定樂園、遊戲玩具等「玩樂通路」消費回饋，深化娛樂支付場景應用特色。資安方面，果核數位積極參與雲端科技大型展會及舉辦駭客論壇，接觸多元潛在客戶。